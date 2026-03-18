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民進黨加快布局年底地方大選，在宜蘭戰局逐漸成形，早在去年底即提名宜蘭信賴台灣之友會理事長林國漳出戰縣長，預料將對決國民黨人選吳宗憲，以及民眾黨推派的陳琬惠，形成三方競爭局面；至於宜蘭市長選戰上，民進黨發言人韓瑩被視為重點人選之一。據了解，韓瑩已考慮在本月底辭去黨職，全心投入選戰，為民進黨搶攻地方席次。現年37歲的韓瑩，為行政院政務委員陳金德的外甥，成長背景與學經歷橫跨宜蘭與台北，小學及國中都是在宜蘭縣就讀，大學則是輔大經濟系，畢業後曾任媒體記者，之後轉任民進黨發言人，並參與國際與外交事務，目前亦持續在臺灣大學經濟研究所進修，同時也是民主基金會董事，具備一定政策與媒體曝光經驗。其實早在今年初，政壇即傳出韓瑩可能以「美女刺客」之姿回鄉參選，挑戰現任國民黨籍宜蘭市長陳美玲。據悉，韓瑩在春節期間已多次被徵詢參選意願，但考量學業因素，一度陷入猶豫；近期則隨著提名程序推進，擬於3月底辭職，正式投入宜蘭市長選戰。不過，民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進近日受訪時仍強調，目前提名尚未定案，縣黨部將提出多位人選交由執委會討論，名單預計在3月底前拍板。他也指出，韓瑩確實是評估名單之一，但目前都還不一定，最終人選仍須經過完整程序決定。