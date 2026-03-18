我是廣告 請繼續往下閱讀

內政部長劉世芳昨日在立法院議場前受訪時，因現場媒體擁擠，記者麥克風疑似碰觸到她的身體，劉世芳當場怒批說，「你碰到我了，我覺得受到騷擾」，並要求記者保持距離後才願意回應提問。不過，卻遭到質疑耍官威。對此，劉世芳今（18）日解釋表示，她只針對碰到她胸部的人，未來在訪問的時候，一定會請幕僚保持空間。劉世芳今日出席刑事局「114年打詐成效說明、115年掃蕩黑幫詐團行動專案查緝成果」記者會，並接受訪問。針對昨日被麥克風碰到怒瞪記者喊「騷擾」，劉世芳表示，因為平常到立法院的時候，她都是在所謂的文化走廊上面受訪，昨天的訪問是她在簽到的時候，因為她往後轉身，有幾位媒體朋友碰撞到我的胸部，第一次她覺得這是無意的，所以沒有關係，但第二次、第三次，她覺得可能是媒體在推擠的過程當中造成困擾，所以她有跟她們講說「是不是麻煩你後退一點」。劉世芳強調，但是她只針對碰到她胸部的人，所以她在回答其他的問題的時候，就會有媒體的畫面出來說她有非常不好的表情，這點她認為還是有些精進措施，就是未來在訪問的時候有一定的空間，她一定會請幕僚會稍微來做一下處理。劉世芳說，她也知道很多在檯面上的政治人物，不管哪個政黨一定會碰到這樣的狀況，所以也了解媒體在採訪新聞的時候，也必須要趕快找到畫面，但是以她個人來講，在立法院要接受訪問的時候，她都希望能夠每一位都能夠訪問的到，如果要訪問的話，可以把一定的空間擺設出來，就會按照這樣的方式，就好比她在內政委員會也不希望大家到她坐在的位置上去做訪問，因為第一個空間狹小容易造成碰撞，會影響到主席在主持議事上面的一個公正性，所以她都會說請媒體朋友到所謂的地圖區裡面，要問問題的時候，她就會針對問題來做回答。針對被在野黨批評耍官威，劉世芳表示，這個互相誤會透過今天的說明澄清最好，她剛剛也提過，「不會只有我個人」，而是每一位接受媒體訪問的人的時候，如果可以站在媒體有他們的採訪權，受訪的人可以有友善空間出來的話，大家就不會有拘束跟壓迫感，更何況有事涉到人身的接觸跟騷擾的時候，才不會引起不必要的聯想。