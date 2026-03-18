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台北市長蔣萬安今年初試行無菸城市，包括春節時的迪化街、台北燈節展區；但北市認為，盼用日本模式在戶外設置室內吸菸室，卻卡在《菸害防制法》。衛福部長石崇良今（18）日再度回應，菸害防制是共同目標，若縣市政府有需求會給予相關協助，也會請北市提供資料，預計月底前召開會議。台北市政府提出，盼效仿日本在室外設置「戶外負壓吸菸室」，石崇良日前提到，根據現行《菸害防制法》規定並無不可行，甚至整個台北都要變成禁菸，法規上也是可行的。國民黨立委陳菁徽今（18）日在立法院質詢時提到此事。石崇良則回應，《菸害防制法》19條規範是戶外場所也可以設為禁菸區，而立法時因為室內空間有限，因此會有比較高規格設置標準；不過戶外樣態很多，因此在22、23條也有相關規範。石崇良表示，若說各縣市政府有相關需求，可召集專家、各縣市討論共識，包括擬定指引等，給予相關協助，像是以北市而言，會請台北市政府先提供相關資料，列為會議討論內容，預計本月底前召開。