LINE日前宣布收費升級的「LINE Premium」功能即將登場，但同時免費版的LINE用戶們也有新功能上線，就是宛如TimeTree「行事曆」功能，不僅可以讓群組成員共同編輯、一起看行事曆，還具備提醒功能，非常的實用又強大，等於LINE已經不只是可以通訊，還能當成行事曆跟朋友一起使用規劃行程，不過目前試行於安卓用戶，iPhone的用戶們可能還要再等等哦！

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LINE最新功能「行事曆」太強大！朋友共同編輯、還有提醒功能

LINE官方在18日公布最新功能「LINE行事曆」的用法，分為「共用行事曆」以及「個人行事曆」，共用行事曆可以讓群組聊天室的人一起使用，建立、編輯或者刪除行程，而且也可以設立提醒，當重要的行程要到來時，群組就會跳出提醒，還可以設定要「多久之前就提醒」，超級方便。

另外「個人行事曆」是用戶可以確認自己往後日程規劃的功能，不會被分享到其他的聊天室，只有自己才能夠看到，像是很多人都有自己的「個人群組」，就可以建立這種個人行事曆，實在非常實用！

▲LINE最新「行事曆」功能上線！讓親朋好友、伴侶甚至客製化個人行事曆都非常方便，可以一起編輯還會有提醒！（圖/記者張嘉哲翻攝）
▲LINE最新「行事曆」功能上線！讓親朋好友、伴侶甚至客製化個人行事曆都非常方便，可以一起編輯還會有提醒！（圖/記者張嘉哲翻攝）
LINE新功能「行事曆」實測！TimeTree功能整組搬過來超實用

《NOWNEWS》記者實測，發現只要安卓用戶更新到LINE最新版本的話就會出現該功能，原本在聊天室右上角只會有「搜尋放大鏡」、「電話」以及「記事本」的圖案，但最新會出現一個「日曆📅」的圖示，點選之後就能夠建立專屬於群組的行事曆或者個人行事曆。

▲LINE最新功能「行事曆」登場！以往聊天室右上角會出現多一個日曆的圖案，點下去就能為聊天室創立「行事曆」。（圖/讀者提供）
▲LINE最新功能「行事曆」登場！以往聊天室右上角會出現多一個日曆的圖案，點下去就能為聊天室創立「行事曆」。（圖/讀者提供）
而該行事曆的功能跟現在線上APP「共用行事曆TimeTree」幾乎是完全一樣，選定日期輸入事項、時間之後就可以新增在行事曆上，也可以設定該事項要不要提醒、多久以前提醒等等，這對於一群朋友、情侶來說，就能輕鬆一起記錄每個月有什麼重點行程不會錯過。記者自己跟朋友有共用TimeTree，知道這項功能非常好用，如今在LINE上也能實現共用行事曆，方便大推！

▲LINE行事曆功能可以邀請朋友一起來編輯、新增行程，也可以設定活動時間及是否要提醒，超級方便。（圖/讀者提供）
▲LINE行事曆功能可以邀請朋友一起來編輯、新增行程，也可以設定活動時間及是否要提醒，超級方便。（圖/讀者提供）
▲LINE新功能行事曆（左圖）跟現在APP「共用行事曆TimeTree（右圖）」幾乎功能完全相同，直接整組搬到LINE APP上使用超方便。（圖/記者張嘉哲合成）
▲LINE新功能行事曆（左圖）跟現在APP「共用行事曆TimeTree（右圖）」幾乎功能完全相同，直接整組搬到LINE APP上使用超方便。（圖/記者張嘉哲合成）
LINE新功能「行事曆」安卓用戶先用！iPhone用戶再等等

不過肯定有不少iPhone用戶發現，自己即便更新到LINE最新版本，依舊沒有「行事曆」的功能，這是因為目前官方先開放給安卓用戶試行，記者實際詢問3位使用安卓用戶的友人，都已經有行事曆功能，不過iOS系統都沒人有顯示。實際求證，官方表示：「目前Android用戶更新LINE後已可搶先體驗，iOS用戶待近期釋出LINE對應版本後即可使用。」

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