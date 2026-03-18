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LINE最新功能「行事曆」太強大！朋友共同編輯、還有提醒功能

共用行事曆可以讓群組聊天室的人一起使用，建立、編輯或者刪除行程，而且也可以設立提醒

▲LINE最新「行事曆」功能上線！讓親朋好友、伴侶甚至客製化個人行事曆都非常方便，可以一起編輯還會有提醒！（圖/記者張嘉哲翻攝）

LINE新功能「行事曆」實測！TimeTree功能整組搬過來超實用

但最新會出現一個「日曆📅」的圖示，點選之後就能夠建立專屬於群組的行事曆或者個人行事曆。

▲LINE最新功能「行事曆」登場！以往聊天室右上角會出現多一個日曆的圖案，點下去就能為聊天室創立「行事曆」。（圖/讀者提供）

而該行事曆的功能跟現在線上APP「共用行事曆TimeTree」幾乎是完全一樣，選定日期輸入事項、時間之後就可以新增在行事曆上

▲LINE行事曆功能可以邀請朋友一起來編輯、新增行程，也可以設定活動時間及是否要提醒，超級方便。（圖/讀者提供）

▲LINE新功能行事曆（左圖）跟現在APP「共用行事曆TimeTree（右圖）」幾乎功能完全相同，直接整組搬到LINE APP上使用超方便。（圖/記者張嘉哲合成）

LINE新功能「行事曆」安卓用戶先用！iPhone用戶再等等

官方表示：「目前Android用戶更新LINE後已可搶先體驗，iOS用戶待近期釋出LINE對應版本後即可使用。」