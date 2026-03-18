LINE日前宣布收費升級的「LINE Premium」功能即將登場，但同時免費版的LINE用戶們也有新功能上線，就是宛如TimeTree「行事曆」功能，不僅可以讓群組成員共同編輯、一起看行事曆，還具備提醒功能，非常的實用又強大，等於LINE已經不只是可以通訊，還能當成行事曆跟朋友一起使用規劃行程，不過目前試行於安卓用戶，iPhone的用戶們可能還要再等等哦！
LINE最新功能「行事曆」太強大！朋友共同編輯、還有提醒功能
LINE官方在18日公布最新功能「LINE行事曆」的用法，分為「共用行事曆」以及「個人行事曆」，共用行事曆可以讓群組聊天室的人一起使用，建立、編輯或者刪除行程，而且也可以設立提醒，當重要的行程要到來時，群組就會跳出提醒，還可以設定要「多久之前就提醒」，超級方便。
另外「個人行事曆」是用戶可以確認自己往後日程規劃的功能，不會被分享到其他的聊天室，只有自己才能夠看到，像是很多人都有自己的「個人群組」，就可以建立這種個人行事曆，實在非常實用！
LINE新功能「行事曆」實測！TimeTree功能整組搬過來超實用
《NOWNEWS》記者實測，發現只要安卓用戶更新到LINE最新版本的話就會出現該功能，原本在聊天室右上角只會有「搜尋放大鏡」、「電話」以及「記事本」的圖案，但最新會出現一個「日曆📅」的圖示，點選之後就能夠建立專屬於群組的行事曆或者個人行事曆。
而該行事曆的功能跟現在線上APP「共用行事曆TimeTree」幾乎是完全一樣，選定日期輸入事項、時間之後就可以新增在行事曆上，也可以設定該事項要不要提醒、多久以前提醒等等，這對於一群朋友、情侶來說，就能輕鬆一起記錄每個月有什麼重點行程不會錯過。記者自己跟朋友有共用TimeTree，知道這項功能非常好用，如今在LINE上也能實現共用行事曆，方便大推！
LINE新功能「行事曆」安卓用戶先用！iPhone用戶再等等
不過肯定有不少iPhone用戶發現，自己即便更新到LINE最新版本，依舊沒有「行事曆」的功能，這是因為目前官方先開放給安卓用戶試行，記者實際詢問3位使用安卓用戶的友人，都已經有行事曆功能，不過iOS系統都沒人有顯示。實際求證，官方表示：「目前Android用戶更新LINE後已可搶先體驗，iOS用戶待近期釋出LINE對應版本後即可使用。」
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LINE官方在18日公布最新功能「LINE行事曆」的用法，分為「共用行事曆」以及「個人行事曆」，共用行事曆可以讓群組聊天室的人一起使用，建立、編輯或者刪除行程，而且也可以設立提醒，當重要的行程要到來時，群組就會跳出提醒，還可以設定要「多久之前就提醒」，超級方便。
另外「個人行事曆」是用戶可以確認自己往後日程規劃的功能，不會被分享到其他的聊天室，只有自己才能夠看到，像是很多人都有自己的「個人群組」，就可以建立這種個人行事曆，實在非常實用！
《NOWNEWS》記者實測，發現只要安卓用戶更新到LINE最新版本的話就會出現該功能，原本在聊天室右上角只會有「搜尋放大鏡」、「電話」以及「記事本」的圖案，但最新會出現一個「日曆📅」的圖示，點選之後就能夠建立專屬於群組的行事曆或者個人行事曆。
不過肯定有不少iPhone用戶發現，自己即便更新到LINE最新版本，依舊沒有「行事曆」的功能，這是因為目前官方先開放給安卓用戶試行，記者實際詢問3位使用安卓用戶的友人，都已經有行事曆功能，不過iOS系統都沒人有顯示。實際求證，官方表示：「目前Android用戶更新LINE後已可搶先體驗，iOS用戶待近期釋出LINE對應版本後即可使用。」