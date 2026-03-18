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國民黨主席鄭麗文希望能在今年上半年見中國國家主席習近平，並認為「鄭習會」能幫年底國民黨的九合一大選加分，國民黨副主席蕭旭岑也說，「鄭習會」能為兩岸關係定錨。國民黨前主席朱立倫的子弟兵、桃園市議員凌濤警告，兩岸議題不應該成為選戰主軸，否則可能增加選戰風險，容易被對手貼標籤，讓競選過程更加艱難。凌濤17日在節目《中午來開匯》中表示，他不認為兩岸議題是選民決定縣市首長的關鍵因素，雖然他支持兩岸對話與和平穩定發展，兩岸議題應等到2026年選舉結束後再操作，屆時應以政策與治理作為主軸，形成地方治理的區域聯防，國民黨也應保持「親美、友日、和陸」的策略方向。凌濤說，現在許多人懷念朱立倫，主要是對其過去政策路線的肯定，國民黨過去20年選戰經驗，從社群上被民進黨壓制，到如今逐漸適應年輕世代的宣傳方式，與朱立倫當初給予團隊充分發揮空間有關，這種社群形象的改變，是讓民眾重新對國民黨產生好感的關鍵因素。至於年底的九合一選舉，凌濤認為，重點應放在縣市首長的施政成果與治理能力，而非將立委或總統選舉議題帶入地方選戰。他舉例，上周末舉辦的「模擬Mega City：模擬方城市」營隊，就是將台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑的施政亮點放大呈現，凸顯治理能力，讓這成為國民黨在地方選戰中的核心品牌。