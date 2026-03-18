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台中市長盧秀燕率團訪美，行程於美東時間3月17日抵達馬里蘭州，拜會該州副州長米勒（Aruna Miller）及州務卿李鳳遷（Susan C. Lee）等州府高層團隊。米勒副州長熱情接待訪團，參訪美國現存歷史最悠久，建於 1772 年的州首府大廈，並對盧市長作為民選女性市長表達高度敬意，肯定其肩負重任且竭盡所能服務市民的貢獻。盧秀燕訪團拜會州府，包含馬里蘭州副州長米勒、州務卿李鳳遷、勞工廳長吳俞蓉（Portia Wu）及商務廳副廳長里卡多·班（Ricardo Benn）等一行10多人熱情接待，雙方互動熱絡，其中勞工廳長吳俞蓉雙親來自彰化鹿港，讓這場拜會增添不少親切感。盧秀燕致詞指出，台中是台灣半導體與晶片產業重鎮，期盼雙方在人工智慧（AI）等前瞻領域深化合作。身為台灣六都唯一女性首長，她對米勒副州長與李州務卿的卓越表現深表感佩。得知李州務卿預計四月訪台，盧秀燕熱情邀約其造訪台中品嚐美食；同時也轉達在地僑界對州府團隊施政的高度肯定，並預祝其競選連任成功。交流期間，美方展現高度合作意願。米勒副州長強調，雙方在創新、製造與高科技領域具備深厚合作潛力，馬里蘭州正積極推動航太、AI、量子計算與綠能等產業及STEM教育，盼與台中攜手共創雙贏。李州務卿則點出馬里蘭州鄰近華府、坐擁三大機場及NIH、FDA等重要聯邦機構，是生技醫療的投資首選；她期盼未來能擴大與台中的商貿交流，為兩地人民創造更多商機與福祉。