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▲ITZY巡迴演唱會，將在6月27日首度南下登上高雄巨蛋。（圖／理想國）

票價分級公開 VIP福利成焦點

▲ITZY演唱會票價出爐。（圖／理想國）

全面開賣時間曝光 電信會員也有專區

TZY 3RD WORLD TOUR <TUNNEL VISION> in KAOHSIUNG

韓國人氣女團、TWICE師妹團ITZY正式宣布將展開第3次世界巡演《TUNNEL VISION》，並將台灣場選在高雄巨蛋舉行，時間訂於2026年6月27日。這也是ITZY出道以來首度南下高雄開唱，消息曝光後立刻引發粉絲高度關注。對於長期支持ITZY的MIDZY（粉絲名）來說，這場演出不僅是久違的現場舞台，更象徵團體人氣持續攀升的重要里程碑，《NOWNEWS今日新聞》也整理全網最完整搶票時間、票價資訊以及座位圖，讀者趕緊手刀收藏，以免錯過搶票時間。本次《TUNNEL VISION》演唱會票價共分為六個等級，最高為VIP票6880元，其餘依序為5880元、4880元、4380元、3880元與2880元，VIP票券除了基本入場資格外，還包含演前Soundcheck、優先入場權、專屬掛繩與吊牌、限定紀念禮，以及現場周邊優先購買資格等福利，對於死忠粉絲而言相當具有吸引力，也預料將成為最搶手的票種。主辦單位規劃多階段售票機制，讓不同族群能提前搶票，首先為，接著，提供已註冊會員優先購買機會，透過分流方式，不僅提高購票成功率，也讓粉絲有更多管道參與搶票戰。《TUNNEL VISION》正式全面開賣時間訂於2026年，將於拓元售票系統同步開放，此外台灣大哥大與MyVideo會員也享有專屬購票通道，時間延續至3月29日，提供額外購票機會，需要注意的是各階段預售並不保證座位優先順序，仍須依實際購票情況為準，建議粉絲提早準備以提高成功率。主辦單位提醒，演出當天將依照現場規定進行安檢與入場流程，粉絲需提前確認相關須知，避免影響觀賞權益。同時，演出時間與活動流程仍可能依實際狀況調整，建議隨時關注官方公告。隨著韓團接連來台開唱，ITZY此行勢必再掀一波搶票熱潮，高雄巨蛋也將迎來滿場應援盛況。● 時間：2026/6/27(六)● 地點：高雄巨蛋● 票價：NTD VIP 6,880 / 5,880 / 4,880 / 4,380 / 3,880 / 2,880● 關於限量VIP：包含演前Soundcheck、優先入場、VIP 掛繩和吊牌一組、VIP獨家紀念禮、周邊商品優先購買權（限演出現場有販售時），完整詳情請至拓元售票頁面。