我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許景琦三年前曾以台灣觀光醫療發展協會理事長身分，率團參加阿拉伯醫療展，期間拜會了經濟部長，（圖／許景琦提供）

▲許景琦三年前曾以台灣觀光醫療發展協會理事長身分，率團參加阿拉伯醫療展，期間拜會衛生部與經濟部，並參觀了皇宮奠定長期友誼關係，（圖／許景琦提供）

美伊戰爭持續，且波及了中東地區阿聯酋、巴林、卡達等國家。台中維新醫院院長許景琦曾率團訪問中東，與巴林皇室建立良好關係。許景琦表示，最近接獲巴林政府傳來消息，邀請他前往巴林首都麥納瑪Manama，美國第五艦隊基地大門口設立醫療站，取名「福爾摩沙」聯合門診醫療中心，他已應允了。許景琦說，三年前曾以台灣觀光醫療發展協會理事長身分，率團參加阿拉伯醫療展，期間拜會了巴林王國衛生部長與經濟部長，並參觀了皇宮奠定長期友誼關係，也發展台灣跟中東國家民間交流，是這次受邀前往設立醫療站主要原因。許院長說，巴林政府也擔心，來自台灣的醫療團隊使用的名稱會遭到中國打壓，事先已與中共大使館多次協調，醫療中心避免使用台灣或中華民國等敏感名義，決定取名最中性的「福爾摩沙」聯合門診醫療中心，將以常設方式設置，醫師人數保持10人以內，已有幾名醫學中心醫師有意願前往。目前也安排巴林政府派出駐院醫師來台接受訓練，讓台灣優良又高科技醫療常業能嘉惠到中東地區人民。許景琦說，雖然在戰地成立聯合醫療中心有一定的危險性，但是為了凸顯台灣福爾摩沙的國際地位，他還是毅然決定前往。他說，戰爭殘酷違反人道，看到巴林遭受戰火攻擊，身為醫療人員秉持救人救世不分國籍，也不想跟政治扯上關係，只想積極籌組醫療團隊，盡快前往戰火延綿的中東地區，拯救更多受苦受傷的無辜軍民，讓台灣優質醫療技術和愛心揚名國際。