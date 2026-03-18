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民眾黨立委李貞秀因其中配身份，遭到內政部及陸委會質疑參選資格。內政部長劉世芳16日在內政委員會更拒絕接受李貞秀質詢，讓李貞秀只能在台上對空氣質詢。民眾黨主席黃國昌昨日怒轟，總統賴清德就是要拿中配當提款機，用國家機器霸凌中配。對此，劉世芳今（18）日否認沒有個別職場暴力的情形。劉世芳今日出席刑事局「114年打詐成效說明、115年掃蕩黑幫詐團行動專案查緝成果」記者會，並接受訪問。針對藍白質疑讓李貞秀空氣質詢是職場霸凌？劉世芳回應表示，站在備詢台上面她就是代表中華民國的內政部長，站在質詢台上面應該是代表中華民國的立法委員，一個是立法委員的質詢，一個是部長備詢的時候，就是按照立法院裡面，這是一個公共政策討論、批評跟監督的空間，她覺得只有國家政策的討論，沒有個別的職場暴力的情形媒體追問如果國民黨委員擔任召委有不同做法的話，是否會上台嗎？劉世芳說，第一個，她也不回答如果的問題，行政院在律定有關非具備有完全中華民國立法委員身份要質詢的時候，會有一定的程序，他們按照行政院的程序來辦理。