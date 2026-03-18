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行政院主計總處近日公布台灣最新薪資統計，指出今年1月全體受僱員工平均總薪資為7萬6495元，而經常性薪資中位數則為3萬9136元。數據一出，引發各界關注，不料國民黨隨即以反諷語氣稱「對不起賴政府，是我拉低了台灣的經濟奇蹟」。對此，律師林智群看不下去開罵：「創造22k、無薪假的國民黨有什麼資格嘴這個？」國民黨17日下午在社群平台Threads上發文狠酸，看完這份報告，只能看著自己的錢包深深鞠躬道歉，「對不起，是我們不夠努力」，如果有人沒領到7.6萬，甚至連3.9萬的及格線都沒摸到？那一定不是物價失控、不是產業失衡，在官員眼裡，那肯定是「你不夠爭氣」。國民黨進一步調侃，「只要閉上眼，人民的苦難就不存在」，這種施政邏輯，真的是堪稱世界奇觀。如果有也是每天辛苦打拼，卻還是被生活壓得喘不過氣的台灣人，一起大聲向政府說聲抱歉：「對不起，我在真實世界裡活得很辛苦，打擾到你們在平行時空的自嗨了！」律師林智群不滿反嗆，國民黨過去曾推動「22K政策」與無薪假制度，如今卻反過來批評薪資現況，「有什麼資格嘴這個？」並直言「我們是老了，不是死了」。醫師杜承哲也在國民黨該篇貼文下方留言，開頭就連打3個問號，並指出3萬9的中位數就表示「有一半的人不到」才叫做「中位數」，也就是說無論中位數多少，都會有一半的人達不到，那不就無論提升到多少，永遠都有一半的人要道歉？為什麼？