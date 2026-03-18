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▲Toyz腦震盪縫11針，向超哥求償「和解金1億」。（圖／記者吳翊緁攝）

號稱「最有錢YouTuber」的網紅「超哥」近期頻頻因官司躍上媒體版面，從與泰國籍男大生的車禍糾紛被求償6400萬元天價和解金，到與網紅Toyz因「醋飯事件」引發的億元民事求償官司，如今超哥接連遭遇天價索賠，也讓外界再次好奇他雄厚經濟實力的來源。網紅超哥（黃伯超）2023年在北市與泰國籍男大生的車禍糾紛，對方竟以大聯盟夢碎為由開出200萬美金（約台幣6400萬元）的驚人和解金，遭超哥當庭反嗆「打得上大聯盟我頭剁下來」，最終法院僅判賠3萬餘元；緊接著2024年因醋飯事件痛毆Toyz的傷害案，儘管刑事部分已由超哥繳納18萬元罰金結案，但民事戰火才剛點燃，Toyz先前放話要向超哥「求償1億元」沒協商空間，至今雙方仍因金額落差難以達成共識。外界之所以對超哥連番遭遇獅子大開的賠償金，似乎不感意外，因為超哥被封為「全台最有錢YTR」的形象深植人心。事實上自2021年超哥進軍網路圈以來，超哥便以極其奢華的生活風格聞名，不僅坐擁藍寶堅尼大牛、麥拉倫ARTURA等頂級超跑，更曾豪擲600萬元標下稀有門號、開箱美國運通夢幻黑卡，甚至在節目中展示耗資3000萬元打造、設有活體海鮮水族箱的私人招待所，還曾斥資1.4億元在桃園購入500坪土地擴展事業版圖，舉手投足間都展現不凡財力。這份驚人的身家背景，實則源自超哥家族深耕長達20年的長照產業。超哥坦言長照事業從規劃、興建到盈利需歷經近十年的漫長累積，比其他企業多出更多時間成本，對經營者而言壓力非同小可。然而他認為，企業家就是為了事業敢於賭上一切，這份長年累積實力，也讓他成為台灣YTR圈中財力最為雄厚的傳奇人物。