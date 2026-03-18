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台中市長盧秀燕近期訪問美國，一路從波士頓到紐約、華府，暢談台美關稅和軍購，獲得外界高度關注。對此，台中市議會民進黨團總召周永鴻今（18）日痛批，盧秀燕訪美高談台美關係，卻始終對國民黨立委杯葛關稅和軍購的行為保持沉默。周永鴻今發文表示，盧秀燕赴美說「和平要建立在實力之上」、講「台美關係要強化」，講得頭頭是道，但台美對等貿易協定（ART）和國防特別條例，至今仍被國民黨卡在立法院動彈不得。周永鴻認為，台中有6席國民黨立委，包括立法院副院長江啟臣，只要這些立委願意站出來支持關稅和軍購，兩案就能通過。他直問盧秀燕：有沒有督促過江啟臣副院長和自己的子弟兵排審通過？有沒有具名要求國民黨中央和立院黨團放行？周永鴻直指，在紐約講「台美關係要強化」，在台灣對自己人噤聲，「這就是演戲，只是舞台搬到美國去了」。