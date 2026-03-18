清晨紅眼班機因時間特殊，票價更親民，成為精打細算遊客的最愛。但近年來不少遊客推薦「午去晚回」時段的班機，就連藝人史丹利也曾推薦，讚賞「中午後的飛機是最舒服的，不用早起趕得要命又好累」，多數人也認為該時段唯一缺點只有第一天可運用的時間變少，甚至提到中午後時段票價有時甚至比清晨更加便宜，若近期有出國規劃的民眾可以參考。
出國不選清晨紅眼班機了！一票人改時段：午去晚回更舒服
紅眼班機因票價更親民，一直以來是不少人省錢最愛的班機時段，但近日不少台灣遊客卻有不同看法，有民眾在Threads提到，表示長大後反而更偏愛中午或下午時段的班機，不再堅持買早上7、8點，或是清晨的紅眼班機，笑說是「成為大人的證明」。
貼文曝光後，不少遊客附和推薦「午去晚回」的班機，認為雖然價格比起特殊時段貴一點，但玩起來更舒適，不怕精神不濟，「午去晚回才是真諦，其實很多早班機價格會再貴一點，我只是窮絕不是爬不起來」、「20幾歲時喜歡早上8點前出發的班機，天沒亮就出門，中午前抵達，第一天行程排好排滿。30幾歲時喜歡午去晚回的班機。睡飽再去機場」。
紅眼班機突然不愛了？「午去晚回」變熱門：唯一缺點曝光
紅眼班機（Red-eye flight）是指在深夜至凌晨時段起飛，清晨抵達目的地的航班，票價通常比熱門時段便宜10%～30%，但因乘客搭乘時通常會因熬夜導致疲憊。有不少人承受不了紅眼班機，但為了有效應用出國時間，改選擇清晨或早上飛機，若目的地是亞洲國家，中午就能抵達，並可以避開繁忙的機場人潮而受歡迎，但缺點是需要極早起床。
而近年來遊客有新選擇，比起價格便宜，更注重行程是否舒適，這時「午去晚回」就成為出國時段首選。《NOWNEWS今日新聞》記者求學期間也曾搭乘紅眼班機，雖然能規劃的時間多，但第一天勞累程度讓旅途舒適度大減，近幾年出國都改規劃「午去晚回」班機，一來票價比起早上便宜，玩起來也不會太過疲累，最後一天回國也有更充裕的時間可以運用，唯一缺點就是第一天無法跑行程。
「午去晚回」班機好嗎？價格意外便宜：比早上更划算
事實上，「午去晚回班機」雖然價格不會比清晨紅眼班機便宜，但價位有時意外比早上時段還划算。記者實際查詢台灣虎航8月18日台北飛往東京的班機，早上6時35分價格是5399元，但下午時段13時30分只要3399元，價格足足便宜2000元，其中15時30分時段更熱銷，只剩下2張票。
值得一提的是，「午去晚回」時段的班機不只是一般民眾喜愛，過去藝人史丹利曾在臉書粉絲團推薦，表示「如果飛亞洲的話，我覺得中午後的飛機是最舒服的，不用早起趕得要命又好累，可以悠閒地到機場」，強調抵達當地大約是傍晚，到飯店入住後馬上可以開心吃美食，認為旅行要用自己最舒服的方式才開心。
綜上所述，每個時段的班機各有優缺點，紅眼班機便宜卻易勞累、早晨班機人潮少卻太早易犯睏、中午後班機舒適卻會浪費第一天旅程時間，但究竟哪個班次最好沒有一定答案，還是得看個人偏好與選擇。
台灣虎航、熱血史丹利大叔應援團
我是廣告 請繼續往下閱讀
紅眼班機因票價更親民，一直以來是不少人省錢最愛的班機時段，但近日不少台灣遊客卻有不同看法，有民眾在Threads提到，表示長大後反而更偏愛中午或下午時段的班機，不再堅持買早上7、8點，或是清晨的紅眼班機，笑說是「成為大人的證明」。
紅眼班機突然不愛了？「午去晚回」變熱門：唯一缺點曝光
紅眼班機（Red-eye flight）是指在深夜至凌晨時段起飛，清晨抵達目的地的航班，票價通常比熱門時段便宜10%～30%，但因乘客搭乘時通常會因熬夜導致疲憊。有不少人承受不了紅眼班機，但為了有效應用出國時間，改選擇清晨或早上飛機，若目的地是亞洲國家，中午就能抵達，並可以避開繁忙的機場人潮而受歡迎，但缺點是需要極早起床。
而近年來遊客有新選擇，比起價格便宜，更注重行程是否舒適，這時「午去晚回」就成為出國時段首選。《NOWNEWS今日新聞》記者求學期間也曾搭乘紅眼班機，雖然能規劃的時間多，但第一天勞累程度讓旅途舒適度大減，近幾年出國都改規劃「午去晚回」班機，一來票價比起早上便宜，玩起來也不會太過疲累，最後一天回國也有更充裕的時間可以運用，唯一缺點就是第一天無法跑行程。
事實上，「午去晚回班機」雖然價格不會比清晨紅眼班機便宜，但價位有時意外比早上時段還划算。記者實際查詢台灣虎航8月18日台北飛往東京的班機，早上6時35分價格是5399元，但下午時段13時30分只要3399元，價格足足便宜2000元，其中15時30分時段更熱銷，只剩下2張票。
值得一提的是，「午去晚回」時段的班機不只是一般民眾喜愛，過去藝人史丹利曾在臉書粉絲團推薦，表示「如果飛亞洲的話，我覺得中午後的飛機是最舒服的，不用早起趕得要命又好累，可以悠閒地到機場」，強調抵達當地大約是傍晚，到飯店入住後馬上可以開心吃美食，認為旅行要用自己最舒服的方式才開心。
台灣虎航、熱血史丹利大叔應援團