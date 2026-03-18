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出國不選清晨紅眼班機了！一票人改時段：午去晚回更舒服

▲暑假到來，許多民眾會利用長假安排出國旅遊。圖為示意圖。（圖／機場公司提供）

紅眼班機突然不愛了？「午去晚回」變熱門：唯一缺點曝光

▲「午去晚回」班機雖然第一天可運用時間變少，但最後一天回國時間較充裕，體感上不會有玩太少的問題。（示意圖／取自pixabay）

「午去晚回」班機好嗎？價格意外便宜：比早上更划算

記者實際查詢台灣虎航8月18日台北飛往東京的班機，早上6時35分價格是5399元，但下午時段13時30分只要3399元，價格足足便宜2000元，其中15時30分時段更熱銷，只剩下2張票。