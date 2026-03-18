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為提升國民健康習慣，衛福部規劃推出「健康幣」，對於接種疫苗、癌症篩檢等健康行為可累積健康幣，後續可兌換相關商品。不過，對於上路時程，衛福部長石崇良今（18）日表示，設計上可能會朝向與文化幣、客家幣或運動幣整合，時程上也會再延後。國民黨立委廖偉翔今日在立法院衛環委員會詢問關於健康幣的相關上路細節。石崇良說明，設計是以公務預算進行平台維護，所謂「幣」是與民間企業單位合作，並沒有發放「現金」幣。石崇良說，目前超商都有洽接，也展現合作意願。不過，對於上線時間，他表示，先前也有委員指教，政府提供文化幣、客家幣、運動幣等，認為可將其整合；這部分行政院院長也有相關指示，盼朝這個方向搭配整合方案。也因為需要跨部會協調，後續時程會再調整，但原先積分累積則是會持續進行。石崇良提到，現在在進行小規模測試，會以運動幣為先。