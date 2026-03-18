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美伊開戰，全球股市震盪，台股也多次崩跌，投資人卻愈跌愈買，尤其零股交易更是爆衝，台積電甚至刷新單一個股零股交易最狂紀錄。不過，民進黨立委郭國文今（18）日在立法院財政委員會質詢，金管會應思考如何保障零股投資人權益，消除零股與整股的差異化，包括比整股開盤晚10分鐘才撮合、不能信用交易及當沖等。對此，金管會主委彭金隆也允諾檢討，「朝跟進國際化公平、透明市場方向努力」，並允諾1個月內給評估報告。郭國文指出，根據統計，，2025年零股交易有536萬戶、日均成交值86.7億元，年成長41%，占集中市場比率約2%，光40歲以下投資人就占了48.8%，將近半數。不僅如此，以最近3月9日因中東戰爭，台股大跌逾1489點，當日台積電零股交易金額達308.56億元、成交股數達1713.73萬股，創下歷史新高，顯示零股市場活躍性很高，零股市場愈來愈大，金管會應思考如何保障零股投資人權益，像是零股撮合是開盤後10分鐘，這會錯失時機，還有零股也不能做信用交易，也不能做當沖，金管會應消除零股和整股差異化。彭金隆也非常同意立委的說法，強調公平對待每個投資人這是努力方向，但零股交易有歷史因素、國人習慣及系統建置成本等考量，會朝國際級公平及透明的市場方向來努力。證交所董事長林修銘也表示，證交所重視零股交易，1個月內提報告。