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知名導演柯一正疑因停車糾紛情緒失控，竟當街砸車還踩上引擎蓋，整段過程全被監視器拍下，事後車主發現車體板金凹陷報警處理，台北地檢署調查後，已依毀損罪將柯一正提起公訴。2024年11月6日晚間9時許，於柯一正住家附近，當時有車輛停在其車庫前方，導致無法順利將車輛駛出，柯一正一時情緒激動，竟直接扛起一旁的金屬「禁止停車」拒馬，朝擋道車輛側門猛力敲擊約3至4下。過程中不僅如此，他還一度踩上對方車輛的引擎蓋，整個人甚至因此騰空躍起，行徑相當激烈。警方獲報後調閱周邊監視器畫面，發現柯一正的行為過程清晰可見，車主則指出車門板金明顯凹陷，已造成實質損害。檢方綜合相關事證後，認定柯一正行為已涉及毀損他人財物，依法提起公訴。柯一正到案後，坦承監視器中人確為自己，對於當時情緒失控一事未多做爭辯，全案後續將由法院審理釐清責任。柯一正畢業於美國哥倫比亞學院電影研究所，長年活躍於影視圈，曾執導多部電影、電視劇及廣告作品，也曾以演員身分參與演出，並獲得金穗獎、金鐘獎最佳單元劇導演等肯定。他同時也是紙風車文教基金會創辦人之一，長期關注公共議題，曾參與反核及太陽花學運，亦曾被時代力量列入不分區立委名單，其子柯宇綸亦為影視圈知名演員。