隨著伊朗戰火延燒到荷姆茲海峽引發全球能源動盪，美國總統川普（Donald Trump）要求全球盟友派兵至荷姆茲海峽協助維持航道暢通，包括日本、韓國等亞洲國家也被點名。經濟學人分析指出，亞洲多國一方面擔心捲入「遙遠且不可控」的戰爭，又恐懼被美國拋棄，其中處境最岌岌可危的是台灣，因為台灣高度仰賴美國，擔憂中東戰事恐導致關鍵軍購延遲交貨。
經濟學人文章指出，川普在攻擊伊朗攪亂全球能源市場之後，現在要求全球盟友派遣軍隊，協助開放荷姆茲海峽。他14日在社群平台上點名日本、韓國等亞洲盟友應派遣艦艇前往波斯灣。不僅如此，川普在接受《金融時報》採訪時更直言：「我認為中國也該幫忙。」隔天，他甚至試圖推遲原定本月晚些時候與中國領導人習近平的峰會，以便專注於戰事。
尷尬的盟友：出兵還是觀望？
文章直言，無論川習會是否舉行，中國的援助幾乎是不可想像的。據悉中國已與印度、土耳其一樣，與伊朗達成協議以維持包括石油在內的供應鏈。
不過美國的五個亞洲盟友：澳洲、日本、菲律賓、韓國、泰國面臨著更棘手的難題。伊朗威脅攻擊荷姆茲海峽附近航運，已嚴重干擾中斷了這些國家的能源供應，他們既擔心軍隊被捲入一場遙遠且難以掌控的衝突，也憂心若未「盡到責任」，可能遭美國拋棄。
韓國雖然擁有在亞丁灣執行反海盜任務的「清海部隊」，但重新部署這類部隊可能需要國會批准。韓國國內已出現反彈，「全國民主勞動組合總聯盟」宣稱：「派遣軍艦無異於支持侵略戰爭。」韓國《中央日報》則諷刺地寫道：「川普放了火，卻向韓國收救火費。」
澳洲雖然已向中東派遣了一架指揮預警機和空對空飛彈，但坎培拉政府謹慎地將此定位為「協助防禦阿聯」，而非支援美國的作戰行動。
日本的憲法與民意紅線
在所有領導人中，日本首相高市早苗面臨的壓力最大。她預定於19日在白宮與川普會面。日本雖擁有精良的掃雷艦可協助開放海峽，但民調顯示75%的日本民眾反對這場衝突。
此外，儘管2015年通過的安保法案允許「集體自衛權」，但當年安倍晉三在國會被質詢「若美國發動預防性戰爭引發衝突，日本是否會支援」時，曾明確表示：「日本不會支持這樣的國家。」
亞洲防衛空洞化的隱憂
儘管如此，亞洲盟友最終可能被迫回應川普的要求。川普長期威脅要撤回美國在該地區的安全承諾。亞洲盟友每年支付數十億美元以確保美國的安全保障，且在近期關於關稅的爭議中，還承諾向美國經濟投入逾一兆美元。如今，他們擔心駐亞洲的美軍仍可能轉往中東。
目前駐紮在日本的一支美國海軍陸戰隊遠征部隊已高速駛向波斯灣。上一次該部隊離開太平洋導致亞洲缺乏危機應變力量是在2004年伊拉克戰爭期間。此外，美國也已重新部署駐韓國的愛國者攔截飛彈及部分薩德（THAAD）系統。
韓國總統李在明對美方撤走武裝表示失望。當年為了部署薩德，韓國忍受了中國巨大的經濟制裁壓力，現在組件卻被突然抽走。李在明在內閣會議上直言：「冷酷的現實是，我們並不總能如願以償。」
台灣最危險的處境
文章表示，台灣的地位或許最為脆弱。與其他亞洲盟友不同，美國並未以條約義務防衛台灣，僅有《台灣關係法》承諾提供防禦性武器，以嚇阻中國攻擊。如今台灣政府擔心，中東衝突可能延遲美國交付軍售，尤其是美以對伊戰事也需要的武器，例如愛國者攔截飛彈。
台灣以採購約100枚愛國者三型飛彈（PAC-3 MSE）、國家先進防空系統（NASAMS）以及海馬斯（HIMARS）多管火箭，預計於2025至2026年交付。美方評估中國領導人習近平已下令共軍在2027年具備攻台能力，而這些軍購旨在於此年前強化台灣防禦。交貨若有任何延遲，都將嚴重衝擊台灣的軍事部署與大眾士氣。
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尷尬的盟友：出兵還是觀望？
文章直言，無論川習會是否舉行，中國的援助幾乎是不可想像的。據悉中國已與印度、土耳其一樣，與伊朗達成協議以維持包括石油在內的供應鏈。
不過美國的五個亞洲盟友：澳洲、日本、菲律賓、韓國、泰國面臨著更棘手的難題。伊朗威脅攻擊荷姆茲海峽附近航運，已嚴重干擾中斷了這些國家的能源供應，他們既擔心軍隊被捲入一場遙遠且難以掌控的衝突，也憂心若未「盡到責任」，可能遭美國拋棄。
韓國雖然擁有在亞丁灣執行反海盜任務的「清海部隊」，但重新部署這類部隊可能需要國會批准。韓國國內已出現反彈，「全國民主勞動組合總聯盟」宣稱：「派遣軍艦無異於支持侵略戰爭。」韓國《中央日報》則諷刺地寫道：「川普放了火，卻向韓國收救火費。」
澳洲雖然已向中東派遣了一架指揮預警機和空對空飛彈，但坎培拉政府謹慎地將此定位為「協助防禦阿聯」，而非支援美國的作戰行動。
日本的憲法與民意紅線
在所有領導人中，日本首相高市早苗面臨的壓力最大。她預定於19日在白宮與川普會面。日本雖擁有精良的掃雷艦可協助開放海峽，但民調顯示75%的日本民眾反對這場衝突。
此外，儘管2015年通過的安保法案允許「集體自衛權」，但當年安倍晉三在國會被質詢「若美國發動預防性戰爭引發衝突，日本是否會支援」時，曾明確表示：「日本不會支持這樣的國家。」
亞洲防衛空洞化的隱憂
儘管如此，亞洲盟友最終可能被迫回應川普的要求。川普長期威脅要撤回美國在該地區的安全承諾。亞洲盟友每年支付數十億美元以確保美國的安全保障，且在近期關於關稅的爭議中，還承諾向美國經濟投入逾一兆美元。如今，他們擔心駐亞洲的美軍仍可能轉往中東。
目前駐紮在日本的一支美國海軍陸戰隊遠征部隊已高速駛向波斯灣。上一次該部隊離開太平洋導致亞洲缺乏危機應變力量是在2004年伊拉克戰爭期間。此外，美國也已重新部署駐韓國的愛國者攔截飛彈及部分薩德（THAAD）系統。
韓國總統李在明對美方撤走武裝表示失望。當年為了部署薩德，韓國忍受了中國巨大的經濟制裁壓力，現在組件卻被突然抽走。李在明在內閣會議上直言：「冷酷的現實是，我們並不總能如願以償。」
台灣最危險的處境
文章表示，台灣的地位或許最為脆弱。與其他亞洲盟友不同，美國並未以條約義務防衛台灣，僅有《台灣關係法》承諾提供防禦性武器，以嚇阻中國攻擊。如今台灣政府擔心，中東衝突可能延遲美國交付軍售，尤其是美以對伊戰事也需要的武器，例如愛國者攔截飛彈。
台灣以採購約100枚愛國者三型飛彈（PAC-3 MSE）、國家先進防空系統（NASAMS）以及海馬斯（HIMARS）多管火箭，預計於2025至2026年交付。美方評估中國領導人習近平已下令共軍在2027年具備攻台能力，而這些軍購旨在於此年前強化台灣防禦。交貨若有任何延遲，都將嚴重衝擊台灣的軍事部署與大眾士氣。
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