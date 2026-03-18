我是廣告 請繼續往下閱讀

欄位仍以「CHINA（TAIWAN）」不當稱呼我國一事， 外交部及我國駐韓國代表處已持續向韓方提出嚴正交涉， 要求儘速予以更正，以維護國家主權與國民尊嚴。



外交部表示，本案經跨部會協調，就可能因應措施完成研議。我方自本（ 2026）年3月1日起，已依雙邊對等原則，將我國「 外僑居留證」中原列「韓國」之名稱調整為「南韓」。



外交部說明，台韓民間長期在經貿、文化、觀光及人員往來等領域交流密切、 互動友好，我國也十分珍視雙方得來不易的情誼。然而， 韓方至今仍未就電子入境卡系統的不當標示進行修正， 已引發國內社會及民意代表高度關切， 外交部也陸續接獲國人反映對韓方處理本案的不解與失望。 外交部再次呼籲韓方，應秉持相互尊重與對等原則，正視我方訴求， 儘速完成更正。



外交部重申，我國駐韓國代表處已要求韓方於3月31日前回覆我方， 倘屆時未獲正面回應，我方將在我國「台灣電子入國登錄表」 相關欄位對韓國的標示採取相應作為， 以展現維護國家尊嚴與對等原則之堅定立場。





韓國去（2025）年2月24日起推出電子入境卡，以便快速通關。不過，許多國人發現電子入境卡將台灣標示為「中國台灣CHINA（TAIWAN）」。對此，外交部今（18）日宣布祭出反制，已將我國「外僑居留證」中原列「韓國」之名稱調整為「南韓」，並要求於3月底之前回覆，否則將改變「台灣電子入國登錄表」的標示。外交部指出，對於韓國政府電子入境卡系統的「出發地」及「下一目的地」