我是廣告 請繼續往下閱讀

台股股王信驊（5274）今（18）日再度走高，盤中一度亮燈漲停，來到12,450元新天價，再寫台股新天花板價格。美系外資也持續看多信驊，一口氣將目標價從12,000元上修至15,000元，創下外資圈最高目標價。美系外資指出，信驊將2030年BMC（遠端伺服器控制晶片）市場規模（TAM）預估上修至6577萬台，先前為4650萬台，約上調41%，主要反映AI相關應用帶動的一般伺服器需求顯著增強。管理層進一步將一般伺服器BMC需求拆分為傳統通用伺服器以及AI相關通用伺服器。其中，傳統通用伺服器需求預期維持穩定，年成長約5–6%，AI相關通用伺服器則預期在今年加速成長，年增率達40%。展望未來，美系外資預期，信驊自2026年起營運表現將進一步加速。首先，在市占率方面，隨伺服器平台由AST2600升級至AST2700，在競爭對手缺乏相應解決方案下，信驊於既有客戶中的滲透率可望持續提升。產品動能方面，美系外資認為，AST2700系列受惠於資安標準升級及DDR4轉向DDR5趨勢，需求快速放大，預計將於2026年第2季開始量產，且定價較AST2600高出約70%至80%，有助推升營收與獲利。新專案方面，美系外資認為，既有客戶的mini BMC專案亦已進入量產階段，進一步挹注成長動能。也因此，看好信驊受惠長期伺服器成長循環，目前處於有利發展位置，美系外資重申信驊「買進」評等，將目標價由12,000元上調至15,000元，長期伺服器市場前景十足。