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拉里賈尼身亡造成的影響

伊朗證實最高國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani）遭到擊斃，與兒子及隨扈都在以色列的空襲中陣亡，伊朗陸軍總司令哈塔尼（Amir Hatami）揚言將展開果斷報復，稱拉里賈尼和其他殉難者的血債必須得到償還。綜合外媒報導，哈塔尼在聲明中表示，「在適當的時間和地點，我們將對犯罪的美國和嗜血的猶太復國主義政權做出果斷、具威攝力且令他們感到後悔的回應」，強調拉里賈尼和其他殉難者之死將會得到復仇。伊朗革命衛隊高級指揮官阿卜杜拉希（Ali Abdollahi）也警告川普準備好「收到驚喜」，強調伊朗將採取「更具破壞性」的回應，行動將超出「敵人的想像力」。伊朗革命衛隊已向以色列中部發射多枚飛彈作為拉里賈尼之死的報復，伊朗總統佩澤希齊揚同樣發聲明哀悼拉里賈尼並誓言復仇，稱「兇手必將受到嚴懲」。在最高領袖哈米尼身亡後，拉里賈尼已成為伊朗政府實質上最重要的核心人物，儘管拉里賈尼對西方國家採取強硬立場，但在伊朗國內，他常被描述為務實主義者，行事充滿技術官僚式的作風，更傾向於深思熟慮的策略，且拉里賈尼過去在外交中也扮演重要角色，曾是伊朗核談判代表，也擔任過伊朗與中國長期合作協議的特使。昆西研究所（Quincy Institute）的分析師帕西（Trita Parsi）表示，拉里賈尼就像是德黑蘭政權中可以讓各方凝聚共識的最重要橋樑。如今拉里賈尼已死，這可能會進一步將權力轉移到軍方，各部隊將被賦予廣泛的權力，以便在高級領導層喪失能力時也能採取行動，但這也意味著各部隊彼此協調程度將會降低。伊朗在權力交接上舉步維艱，新任最高領袖穆吉塔巴至今神隱，短期內，缺乏有威望領導人的伊朗可能會傾向採取更強硬的軍事立場，但隨著時間過去，「到底誰在領導伊朗」終會成為問題，這可能會帶來領導危機，讓伊朗中央政權寸步難行，整個國家的穩定進一步降低。另一方面則是，如果戰爭進入到外交談判階段，一個無人可以主導談判的伊朗，可能會讓外交進程變得更加困難。