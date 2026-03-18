火鍋吃到飽品牌千葉火鍋集團表示，3月起陸續推出最新美食祭典，包含鰻魚、金莎巧克力。而最新活動即是集團旗下千葉火鍋、享千葉、新千葉、極千葉共同推出鰻魚料理，還號稱是選用「外銷日本等級鰻魚」，打造出鰻魚披薩、鰻魚飯與鰻魚壽司等輪番上場，即日起至3月31日，將無限量供應，千葉火鍋餐價最低569元 + 10%起跳，就能享有鰻魚料理吃到飽。
千葉火鍋集團提到，3月陸續推出「鰻魚季－外銷日本等級鰻魚」及「金莎－吃出滿心的感覺」兩檔美食活動，即日起至3月31日的「鰻魚季」，由千葉火鍋、享千葉、新千葉、極千葉共同推出創意鰻魚料理，包括鰻魚披薩、鰻魚飯與鰻魚壽司等。門店商城亦同步推出「外銷日本鰻魚，千葉也買得到」，讓喜愛鰻魚的消費者在店內外都能輕鬆選購。
另外，原本僅在極千葉推出即受到熱烈討論的金莎巧克力吃到飽活動，將擴大到集團其他品牌，並依不同品牌門店限定方式推出，其中享千葉火鍋為假日限定推出；新千葉火鍋則為消費C餐以上即可享有金莎吃到飽；極千葉火鍋則為平假日皆有推出。
🟡千葉集團3月最新活動資訊一覽：
活動一、金莎 吃出滿心的感覺：
活動日期：即日起～4月30日
活動內容： 金莎巧克力吃到飽
配合店家：
▪️享千葉火鍋：假日推出
▪️新千葉火鍋：C餐以上吃到飽
▪️極千葉火鍋：平假日推出
活動二、鰻魚季：
活動日期： 其日起～3月31日
活動內容： 推出創意鰻魚料理，包括鰻魚Pizza、鰻魚飯、壽司
配合店家： 千葉火鍋、享千葉、新千葉、極千葉共同推出
人氣日式buffet「旭集」也有新菜 用上真鯛、扇貝
另外，喜愛吃日式料理的老饕應該也喜愛的日式buffet「旭集 和食集錦」，即日起推出「春映海味季（春映え海幸）」限定盛宴，新菜以「春映海之幸」為主題，食材包含嚴選豐盈潤澤的真鯛、甘甜赤蝦與厚實扇貝，巧妙揉合日式炊飯與握壽司美饌，呈獻「春鯛壽司佐鹽漬櫻花」、「魚子赤蝦握壽司」、「真鯛五目炊飯」以及「蒜香味噌扇貝燒」共4道精緻新菜式。
資訊來源：千葉火鍋集團、旭集
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活動一、金莎 吃出滿心的感覺：
活動日期：即日起～4月30日
活動內容： 金莎巧克力吃到飽
配合店家：
▪️享千葉火鍋：假日推出
▪️新千葉火鍋：C餐以上吃到飽
▪️極千葉火鍋：平假日推出
活動二、鰻魚季：
活動日期： 其日起～3月31日
活動內容： 推出創意鰻魚料理，包括鰻魚Pizza、鰻魚飯、壽司
配合店家： 千葉火鍋、享千葉、新千葉、極千葉共同推出
人氣日式buffet「旭集」也有新菜 用上真鯛、扇貝
另外，喜愛吃日式料理的老饕應該也喜愛的日式buffet「旭集 和食集錦」，即日起推出「春映海味季（春映え海幸）」限定盛宴，新菜以「春映海之幸」為主題，食材包含嚴選豐盈潤澤的真鯛、甘甜赤蝦與厚實扇貝，巧妙揉合日式炊飯與握壽司美饌，呈獻「春鯛壽司佐鹽漬櫻花」、「魚子赤蝦握壽司」、「真鯛五目炊飯」以及「蒜香味噌扇貝燒」共4道精緻新菜式。
資訊來源：千葉火鍋集團、旭集