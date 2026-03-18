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備戰年底九合一選舉，國民黨與民眾黨間「藍白合」進度持續邁進，今（18）日將確定兩黨合作細節，民眾黨秘書長周榆修與民眾黨立院黨團主任陳智菡今到國民黨會商藍白選舉合作協議，陳智菡會後與國民黨文傳會副主委尹乃菁首訪，她說，兩黨幕僚作業已經來回過很多次，因此溝通的流程非常有效率，雙方都不會把對方當雜質。至於目前藍白將合作的縣市，包括新北市、宜蘭縣、嘉義市，是否將由全民調決定最終人選？陳智菡說，藍白合作方向已明確，雙方正在朝這個方向持續推進，但具體細節仍需等民眾黨中央委員會與國民黨中常會正式定案，待程序結束後，會有更進一步的說明。尹乃菁表示，此次合作協議，經民眾黨中央委員會與國民黨中常會通過後，將成為台灣政黨政治的新典範。她強調，藍白兩黨希望建立聯合治理與聯合競選的模式，透過整合雙方資源，為台灣政治僵局尋找可行出路。她表示，這在歐洲國家非常常見，如聯合內閣或聯合政府。對台灣而言，這是嶄新的合作典範，也是一個讓民眾看到聯合治理可行性的機會。陳智菡說，藍白合作自總統大選以來一直秉持共同目標，面對民進黨過去透過權貴與寡頭政治掌控資源，造成民眾生活困難，雙方希望以聯合競選和聯合治理的方式開創新局。他形容，此次合作如「選舉陣列的重新組合」，將雙方擅長的資源重新整合，像一場類大聯盟的高強度比賽，藉此提升整體戰力。關於地方整合與選舉策略，尹乃菁說明，四個縣市的候選人整合原則已在協議中明訂，包括民調合作與候選人意願納入等細節，中央合作框架之外，也會考量地方實際需求，因地制宜安排候選人及選舉策略。她強調，合作過程將秉持公開透明、誠信原則，雙方對合作細節已有高度共識，歷史經驗也顯示，藍白之間的整合默契充足，速度超出外界預期。她補充說，過去雙方合作的成功經驗，包括基隆市與苗栗縣的副市長安排，都顯示出聯合治理已逐步在地方落地，後續競選團隊與治理安排亦將逐步推進，確保藍白聯盟在選舉與政策層面都能形成完整的整合力量。尹乃菁最後強調，藍白合作的核心理念在於「合作、整合、共贏」，她也引述民眾黨創黨主席柯文哲的話：「一個人走得快，一群人走得遠。」她說，藍白結盟不僅走得快，更要走得遠且穩健，透過融合不同元素形成更強的合力，迎接即將到來的選舉與未來治理挑戰。