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▲WBC奪下冠軍，委內瑞拉首都加拉加斯的小球迷在比賽過程中不斷加油歡呼。（圖／美聯社／達志影像）

世界棒球經典賽（WBC）冠軍戰結果出爐！委內瑞拉以3比2擊敗美國隊，拿下隊史WBC首次冠軍，在美國的委內瑞拉球迷以及委內瑞拉當地民眾嗨到最高點，委內瑞拉代理總統稍早也正式宣布，明天為全國歡慶日，全國放假一天。WBC美委決戰，委內瑞拉在比賽前半場以2比0領先，在八局下美國隊由哈波（Bryce Harper）敲出中外野方向2分打點全壘打追平比數，比賽關鍵發生在9局上，效力紅人隊的委內瑞拉強打蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）敲出關鍵二壘安打，帶有一分打點，委內瑞拉最終靠著守護神帕倫西亞（Daniel Palencia）上場關門，以100MPH火球再見三振拿下比賽，3比2獲勝，獲得隊史首次WBC冠軍。由於委內瑞拉前總統馬杜洛在今年一月被美軍突襲帶往美國扣押，這場比賽賽前政治味濃厚，但雙方隊伍都並未談及相關話題，美國總統川普在賽前在Truth Social平台發文說，「哇，委內瑞拉今天在經典賽準決賽以4比2擊敗義大利。他們看起來很棒。最近委內瑞拉發生許多好事！我很好奇這種魔力怎麼來的？第51州，有人有興趣嗎？」而在委內瑞拉擊敗美國後，川普也第一時間發文喊「建州啦！（STATEHOOD!!! ）」。委內瑞拉球迷嗨翻天，無論是在美國或在委內瑞拉本地的民眾都大肆慶祝，委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）在奪冠後第一時間表示，「委內瑞拉團結一心，凱旋而歸！我們首次獲得世界棒球經典賽冠軍。這場勝利證明了我們委內瑞拉人所擁有的熱情、天賦和團結。這項成就將永遠銘刻在我們民族的心中。委內瑞拉萬歲！」不僅如此，羅德里格斯也決定將明天訂為全國歡慶日，正式宣布全國放假一天，「讓我們的年輕人走上廣場、公園和運動場去慶祝。明天，大家一起來參加大型慶祝活動，慶祝委內瑞拉團結勝利！」