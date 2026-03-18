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台中市長盧秀燕近期訪問美國，一路從波士頓到紐約、華府，獲得外界高度關注，而她在面對記者提問：「接下來幾天會如何和美國眾議員談軍購？」時暢談表示，她此行來，有機會能向美方說明我們的需求、看法，並表達想要合作的誠意，非常重要！盧秀燕提到，軍購也是全球安全的一部分，大家更廣泛討論的是，尤其現在全球情勢變動非常大，在很多全球區域發生戰爭。戰爭的形態，每個國家發生的狀況不一樣。俄國跟烏克蘭之間，或者是現在在中東發展的狀況又不一樣。大家除了關切全球局勢，也在互相思考要怎麼樣避免這些事情發生？國家怎麼去提高自己的防衛能力？同時自我防衛能力不夠，也必須達成區域合作或全球合作。戰爭可能會在意想不到的時候可能會發生，所以怎麼樣形成聯盟，這方面是非常重要的。盧秀燕表示，台灣跟美國80年以來的關係非常密切，美國不但是我們非常重要的盟友，也是我們維持台海和平以及太平洋區域穩定最重要的一個戰略夥伴。所以她此行來，有機會能夠向美方說明我們的需求、說明我們的看法、說明我們想要合作的誠意，非常重要！交朋友、親自見面，讓他們感受到我們的誠意。另外，針對台美關稅，盧秀燕也表達關切，強調自己「有替台灣發聲」，更提到自己過去在6屆的國會議員當中，長期駐在的委員會之一就是國防外交委員會，總共待了13個會期，並在財政委員會待了17個會期，所以她對這個議題也非常地熟悉。盧秀燕說，她替台灣發聲有2件事情：第一個是稅率，希望稅率方面能有更好的安排。因為之前在川普總統關稅（政策）之前，台灣所享有的相關稅率是非常友善的。也因此，我們希望能再爭取一些。第二個，盧秀燕提到，台中市是一個大的工商城市，有很多高科技出口，而她在這段時間也走訪、接觸了非常多商業界的朋友，他們除了關稅的高低以外，還有一個很重要的訴求，就是要「儘早確定」。盧秀燕表示，如果稅率沒有辦法確定的話，你的買家（Buyer）不知道該怎麼下單。可能全世界各國都在等待美國早日達成最終的確定，大家才有辦法適用。所以她替台灣爭取，我希望美國在這方面早日確定，讓各國的貿易跟經濟秩序可以穩定，因為關稅跟投資行為有關、跟採購行為有關、跟出口行為有關。不同的國家之間如果稅率不一樣，就會產生不同的「連動」跟「流動」。這對全球貿易和商業秩序會有不一樣的結果。希望美國早日確定方向，這是一個很重要的議題。