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台灣集中保管結算所今（18）日表示，隨數位金融服務深入國人理財日常，目前投資人新開立證券戶時，選擇申請數位存摺的比例已穩定超過9成，帶動「集保e手掌握」App用戶數快速成長，近日突破700萬戶大關。集保結算所總經理陳德鄉表示，「集保e手掌握」App的多元資產整合服務，讓投資人可即時查詢名下各證券商的證券庫存市值、交易明細，並同步掌握境內外基金資產。此外，透過開放金融服務連結17家金融機構的銀行存款資訊，讓投資人能跨平台、跨資產進行更精準的資產配置，真正落實普惠金融與數位賦能的服務理念。集保結算所積極建置數位化帳簿劃撥環境，推動「集保e手掌握」App，提供一站式的資產整合服務。去年因應金融科技發展與政策推動推出3大新功能，新增台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）平台服務入口，便利投資人隨時查詢TISA級別基金資料。「集保e手掌握」App去年同步推動開放銀行3.0交易服務，提供投資人透過App向銀行發起轉帳、活存轉定存及定存解約功能，並新增提供投資人向台灣網路認證公司申請數位憑證的服務，以提升投資人使用數位服務的便利性。