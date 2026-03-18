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台中市一名林姓女子日前因傷害、恐嚇3名女律師，昨（17）日下午3點台中地方法院第四法庭開庭，台中律師公會號召10多位律師到場聲援，沒想到還沒開庭前，林女當場打了台中律師公會理事長吳中和一巴掌，並口出三字經不斷咒罵，引發在場聲援律師集體憤慨。針對外界質疑法警未即時以現行犯逮捕一事，台中地院表示，法警首要任務為迅速隔離雙方以防衝突擴大；且因傷害罪屬告訴乃論且傷勢難即時判斷，故優先維持秩序，事發8分鐘內已移交轄區警方接手，基於職權尊重未主動逮捕。據了解，動手的林姓女子之前因案恐嚇、傷害3名女律師，遭律師提告。全案於17日下午在台中地院開庭審理，台中律師公會號召10多名律師到場旁聽聲援，未料開庭前，林女先是在走廊挑釁眾人，逼問在場人姓名，接著又打了公會理事長吳中和一巴掌，還辱罵三字經，場面一度混亂，另外，法官卻援引《法院組織法》內容，把傷害罪庭改為不公開審理，將旁聽者全數請離，此舉引發眾多律師不滿，質疑台中地院處裡方式太過軟弱。公會理事長吳中和無奈表示，林女是現行犯，且非首次犯案，可法警只消極安撫不作為，應有羈押要件，今日又出手傷人，法院仍無積極作為，甚至改為不公開審理、把旁聽人趕出去，著實令他訝異。關於未依現行犯逮捕林女一事，台中地院澄清，法警首要任務為迅速隔離雙方以避免衝突擴大，且因傷害罪屬告訴乃論，當下難以立即判斷傷勢，故以維持秩序為先。事發8分鐘內已由獲報到場的轄區警方接手調查，基於機關職權尊重，法警才未主動發動逮捕。針對法庭審理，承審法官考量林女曾有失控、恐嚇旁聽民眾等紀錄，加上17日法庭外的暴行，為維護司法尊嚴與人身安全，認公開審理有妨害秩序之虞，遂依《法院組織法》裁定本案改採不公開審理。台中地院強調，對於民眾在院內遭受暴行深感遺憾並表示歉意，未來將深刻檢討警力配置，並針對具潛在衝突風險的案件強化維安教育訓練，致力提供安全的司法環境。