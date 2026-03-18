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總統府將於明（19）日召開「全社會防衛韌性委員會」，國安會副秘書長林飛帆在美國智庫投書指出，台海和平並非依賴口號或單一軍事力量維持，而在於讓北京認為無法透過軍事脅迫，在可接受成本之內達成政治目標；他強調，台灣採取的是「和平靠實力」的戰略，核心在於結合軍事拒止能力、政府持續運作能力以及社會整體韌性，讓任何形式的脅迫行動都變得代價過高且難以成功。總統府將於明日召開「全社會防衛韌性委員會」，將由林飛帆與行政院政委季連成對外說明2026年城鎮韌性演習推動概況與中央聯合應變中心演習規劃。委員會登場前夕，林飛帆在美國智庫American Foreign Policy Council新創刊的《Statecraft & Strategy》 季刊創刊號發表「Taiwan’s version of Peace through Strength」專文。林飛帆在投書中指出，嚇阻不僅建立在軍事力量之上，也取決於台灣能否在長時間壓力下維持正常運作，台灣正將「全社會韌性」納入整體防衛概念之中，使國家在面對各種威脅時仍能持續運作並具備調適能力，而這樣的架構建立在兩個主要支柱之上，彼此相互強化。在軍事層面，林飛帆說，台灣持續強化不對稱戰力，目的在於阻止對手在短時間內奪取台灣，相關戰略重點，包括提升在第一波攻擊中的存活能力、破壞敵方登陸行動，以及確保在衝突初期後仍具備持續作戰能力；同時，政府也推動提升國防預算，發展多層次防空系統及相關能力，並透過分散部署與高機動性配置，降低關鍵戰力在初期遭受打擊的風險，確保整體作戰持續性。在社會韌性方面，林飛帆提到，現代衝突往往從灰色地帶壓力開始，而非直接進入全面軍事行動。能源、通訊、交通、醫療以及社會信任等系統，都可能成為攻擊或干擾的目標，因此，台灣正強化關鍵基礎設施的備援與防護能力，確保在危機情境下，學校、醫院、交通與政府基本運作仍能維持，避免社會陷入恐慌與失序。林飛帆說，台灣在提升醫療應變能力、建立物資儲備與供應鏈韌性，並強化中央與地方政府之間的協調機制，同時，透過推動公民防災與應變訓練，讓社會整體具備基本應對能力；他說，政府亦強調軍民整合，建立跨部門與關鍵基礎設施營運者之間的共同運作機制，使國家在面對衝擊時能迅速恢復並持續運作。在國際層面，林飛帆提到，外部支持與協作同樣關鍵，若北京預期國際社會反應遲緩且混亂，將增加其行動的可能性，因此，台灣與夥伴國家需強化平時協調與合作，提升互操作能力，並建立可在危機時迅速啟動的經濟與政治回應機制，同時維持溝通管道以避免誤判。最後，林飛帆強調，「和平靠實力」的目的，是讓任何試圖以軍事手段改變現狀的行動變得不可行。他說，透過軍事防衛能力、社會持續運作能力以及國際協作的結合，台灣將持續強化整體嚇阻效果，以維持台海的穩定與和平。