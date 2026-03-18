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當沖降稅優惠將於明（2027）年落日，投資人關注是否再延長？民進黨立委林岱樺今（18）日在立法院財政委員會指出，台灣當沖比率高達47%，比美、日都高，質疑當沖降稅並非強心針，而是「股市鴉片」、「股市賭場化」。對此，金管會主委彭金隆則表示是否再延尊重財政部職權，但股市若全部是長期投資活力不足，短線交易仍有加強股市活力的效能。林岱樺認為，台灣股市當沖占比高達47%，比美國的15%至20%，日本30%至40%,還高，並不利企業的長期營運及股價穩定度，台灣可以維持證所稅率為0，並對長期投資者的證交稅率調降，質疑當沖降稅並非「強心針」，而是「股市鴉片」、「股市賭場化」，認為當沖降稅應該要調整，分級落日。林岱樺也揭露，當沖賺賠比率大約53%是賺，47%是賠，美國是對長期投資者降證所稅，對短期投資者課重稅，若持有超過1年就符合長期投資定義，高收入者課20%、一般人課15%，另外部分高收入者還要加徵3.8%，持有不到1年的短期投資則課10%至37%。金管會主委彭金隆則表示，去年討論過此問題，若全部是長期投資，活力不足，若都是投機者，波動會過大，短線與長線並沒有一定的比例，但短線交易仍有加強股市活力的效能，只是當沖降稅主政單位是財政部，金管會尊重財政部職權，金管會也會充分表達立場。證交所董事長林修銘則澄清，證交所統計上市股票的當沖交易量為36%，並未到47%，當沖年齡層以40至60歲的中壯年為主力，也不只個人，法人也在作當沖。