哈士奇因外形酷似狼的帥氣，加上活潑、友善但常犯傻的「二哈」個性而成為熱門犬種，但墨西哥有隻名叫弗拉德（Vlad）的哈士奇，性格親人總是滿臉笑容，但牠從小就待在收容所，一待就長達5年都沒人願意收養，救援團隊猜測原因可是因弗拉德下顎有突出問題，外表看起來像微笑，卻被許多人認為不符哈士奇酷帥的氣質，好在最後等到有緣人願意領養，讓弗拉德重獲快樂狗生。
哈士奇待收容所5年沒人要！志工一聽背後原因心碎
根據The Dodo報導，墨西哥有隻名叫弗拉德（Vlad）的哈士奇，在幼年時期就被送進收容所，不過牠的個性溫和親人，活潑大方喜歡認識朋友，當時收容所志工原以為很快就能被領養，但這一待就是5年，後來改由邊境尾巴救援組織（Border Tails Rescue）接手照顧，希望能增加弗拉德被領養的機會，但事與願違，依舊沒有任何領養申請。
弗拉德遲遲沒人認養，救援團隊猜測，有可能與牠特殊的容貌有關！據悉，弗拉德因下顎明顯突出，看起來彷彿在微笑，當初救援團隊看到認為相當可愛。但多數領養者卻嫌棄弗拉德的笑容太醜，不符合一般哈士奇帥氣外表。
哈士奇滿臉笑容被嫌棄！結局反轉惹哭全網
對此，動物救援倡議者諾克森（Eric Noxon）與馬斯洛斯基（Joey Masloski）得知弗拉德的遭遇，決定為牠找到新飼主，在社群平台賣力為弗拉德宣傳，在等待領養期間讓弗拉德體驗不一樣的生活，甚至還帶牠看職業冰球比賽，使得弗拉德躍上球場大螢幕，還帶牠搭乘包機，從芝加哥飛往拉斯維加斯。
好在最終弗拉德終於找到新家庭，在1個月前找到領養人，一名女子願意照顧弗拉德，諾克森與馬斯洛斯基興奮貼出弗拉德被領養的照片，畫面中的弗拉德像往常一樣，露出燦爛的微笑。
弗拉德終於被領養的消息傳出後，吸引超過7萬網友按讚，不少人也紛紛感動看哭，留言讚賞「我的天啊！太棒了」、「恭喜弗拉德有新家了」、「太好了！牠真是一隻很棒的狗狗」、「太感動了！我一直在等牠被領養的消息」。
資料來源：The Dodo、IG eric.and.joey
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據The Dodo報導，墨西哥有隻名叫弗拉德（Vlad）的哈士奇，在幼年時期就被送進收容所，不過牠的個性溫和親人，活潑大方喜歡認識朋友，當時收容所志工原以為很快就能被領養，但這一待就是5年，後來改由邊境尾巴救援組織（Border Tails Rescue）接手照顧，希望能增加弗拉德被領養的機會，但事與願違，依舊沒有任何領養申請。
弗拉德遲遲沒人認養，救援團隊猜測，有可能與牠特殊的容貌有關！據悉，弗拉德因下顎明顯突出，看起來彷彿在微笑，當初救援團隊看到認為相當可愛。但多數領養者卻嫌棄弗拉德的笑容太醜，不符合一般哈士奇帥氣外表。
對此，動物救援倡議者諾克森（Eric Noxon）與馬斯洛斯基（Joey Masloski）得知弗拉德的遭遇，決定為牠找到新飼主，在社群平台賣力為弗拉德宣傳，在等待領養期間讓弗拉德體驗不一樣的生活，甚至還帶牠看職業冰球比賽，使得弗拉德躍上球場大螢幕，還帶牠搭乘包機，從芝加哥飛往拉斯維加斯。
好在最終弗拉德終於找到新家庭，在1個月前找到領養人，一名女子願意照顧弗拉德，諾克森與馬斯洛斯基興奮貼出弗拉德被領養的照片，畫面中的弗拉德像往常一樣，露出燦爛的微笑。
@eric.and.joey After spending five years in a shelter in Mexico, Vlad had the day of his life. The top comment said, “Foster him until he gets adopted.” The same weekend we said yes, we had to be in Vegas. So we started making calls , the hotel, the conference, the plane , not knowing if any of it would work. Somehow, it all did. Vlad rode with us, stepped onto a private plane, met the pilots, got a biscuit, and slept like he’d been flying his whole life. It felt like a miracle watching him experience something so different from the life he’s known. Huge thank you to JetOut, Signature Aviation, and our special friend who helped make this happen. We’re incredibly grateful. Now we just need the final piece, Vlad’s forever home. He’s available for adoption through @Border Tails Rescue in Northbrook, Illinois. Let’s finish his story. #letsgetvladadopted
♬ оригинальный звук - junior_gd