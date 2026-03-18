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哈士奇待收容所5年沒人要！志工一聽背後原因心碎

在幼年時期就被送進收容所，不過牠的個性溫和親人，活潑大方喜歡認識朋友，當時收容所志工原以為很快就能被領養，但這一待就是5年

弗拉德因下顎明顯突出，看起來彷彿在微笑，當初救援團隊看到認為相當可愛。但多數領養者卻嫌棄弗拉德的笑容太醜，不符合一般哈士奇帥氣外表。

▲弗拉德下顎明顯突出，多數人嫌棄其笑容太醜，不符合一般哈士奇帥氣外表。（圖／TikTok@eric.and.joey）

哈士奇滿臉笑容被嫌棄！結局反轉惹哭全網

▲弗拉德終於被領養，畫面中的弗拉德像往常一樣，露出燦爛的微笑，讓不少網友感動看哭。（圖／Border Tails Rescue臉書）