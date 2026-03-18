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美國當地時間本週二，一顆重達7噸的流星以每小時4.5萬英里（約7.2萬公里）的高速劃過俄亥俄州克里夫蘭上空，宛如飛彈飛掠而過，隨後在一聲如雷鳴般的巨響中解體，遠在數個州外的民眾都能目擊到空中這顆耀眼的火球，讓附近居民嚇壞，以為發生爆炸。根據《美聯社》報導，美國流星學會（American Meteor Society）表示，收到了廣泛的目擊報告，美國國家航空暨太空總署（NASA）隨後證實，這是一顆直徑近6英尺（約1.83 公尺）的流星。對於許多民眾受到驚嚇，天文學家赫根羅瑟（Carl Hergenrother）表示，流星飛掠而過時看起來確實就像是一顆火球。這顆流星最初是在伊利湖上空被發現，它在飛越了約超過55公里的距離後，最終在梅迪納（Medina）北部的瓦利城（Valley City）上空碎裂，流星解體時釋放了相當於250噸TNT炸藥的能量，並引發巨大聲響，目前尚未收到有關發現殘骸的初步報告。氣象學家米歇爾（Brian Mitchell）表示，「可能有一些微小的碎片，但大部分應該都已經在大氣層中燒毀了」。赫根羅瑟指出，全美平均每天約有一次流星墜落，科學家通常透過專門捕捉夜空的攝影機監測流星，但現在有越來越多民眾用手機或家裡的監視器拍下這些奇景，這就是為什麼感覺上越來越容易看見流星，隨時都有數十段影片在社群網路上湧現。