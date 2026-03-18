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▲周也主演的新劇《你好1983》在愛奇藝國際版熱播中。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

周也、翟瀟聞主演的穿越勵志劇《你好1983》於昨（17）日在愛奇藝國際版開播，周也在去年熱播劇《錦月如歌》中飾演颯氣女將軍，此次飾演在現代職場遭人陷害的社畜「夏曉蘭」，意外穿越附身於1983年的同名女孩身上，發揮「現代」商業頭腦，靠賣炸油餅賺到第一桶金，和翟瀟聞首次合作就來電，兩人的關係還被形容成「富婆媽咪」跟「小狗男友」。周也在劇中意外穿越到1983年，附身在同名女孩身上，面對清寒家境，被親戚冠上作風不正的污名，還差點被賣掉，面對家中奶奶的辱罵，她霸氣回嗆，「死老太婆，你嘴放乾淨才是給自己積德！」此後她考上大學，還藉著現代商業思維，從撿野鴨蛋擺攤、炸油餅賺取第一桶金，逐步拓展至開服裝店、進軍房地產，貫徹「重活一次，活個痛快」的人生信念。劇中全面復刻1980年代復古美學，周也素顏接地氣造型大幅突破以往形象，後續更有許多復刻80年代的時尚裝扮，美到令人目不轉睛，讓她迅速在社群平台掀起熱議，不少粉絲直呼「這根本就是媽咪本咪！」紛紛以「媽咪」暱稱周也。對此，周也本人受訪時以爽朗笑聲回應：「確實，那就是媽咪那個年代嘛！」周也此次搭檔《淮水竹亭》的翟瀟聞，他飾演的京城公子「周誠」，與夏曉蘭數度相處後漸生情愫，被夏曉蘭追求目標的樣子打動，一同努力考大學，從翩翩公子蛻變為才華橫溢的精英律師，感情線無狗血套路，被觀眾評為「清爽不油膩」，外形溫柔卻為愛勇往直前的「小狗系純愛戰神」形象更讓CP熱度持續攀升。《你好1983》是周也與翟瀟聞首次合作，角色被說是「富婆媽咪」跟「小狗男友」，周也點頭表示同意，翟瀟聞則立刻反駁，「怎麼我就變小狗了！」兩人自然嬉鬧拌嘴，笑料十足。