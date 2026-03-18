我是廣告 請繼續往下閱讀

台中地方法院17日審理一名林姓女子恐嚇、傷害律師案，不料開庭前林女竟在走廊公然掌摑台中律師公會理事長吳中和，引發法警未即時逮捕爭議。台中地院當晚說明，法警以隔離雙方為首務，且因傷害罪屬告訴乃論、傷勢難即時判斷，隨後已移交警方處理。對此，吳中和理事長重申現場掌摑聲極大，自己當下也表明要提告，痛批院方宣稱「難斷傷勢」是睜眼說瞎話，還將逮捕程序與告訴乃論混為一談是「沒法律常識」且矇騙大眾。據了解，動手的林姓女子之前因案恐嚇、傷害3名女律師，遭律師提告。全案於17日下午在台中地院開庭審理，台中律師公會號召10多名律師到場旁聽聲援，未料開庭前，林女先是在走廊挑釁眾人，逼問在場人姓名，接著又打了公會理事長吳中和一巴掌，還辱罵三字經，場面一度混亂，另外，法官卻援引《法院組織法》內容，把傷害罪庭改為不公開審理，將旁聽者全數請離，此舉引發眾多律師不滿，質疑台中地院處裡方式太過軟弱。當晚，台中地院澄清，法警首要任務為隔離雙方以維持秩序，且因傷害罪屬告訴乃論且傷勢難即時判斷，事發8分鐘內已移交警方，基於職權尊重未主動逮捕。另考量林女曾有脫序紀錄且現場發生暴行，為維護安全，法官依法裁定改採不公開審理。院方對此衝突深感遺憾與歉意，承諾將檢討警力配置並強化維安訓練。對此，台中律師公會理事長吳中和痛批台中地院「睜眼說瞎話」。他直言現場掌摑聲極大、眾目睽睽，院方宣稱沒用現行犯逮捕，是不曉得他要不要提告跟有無受傷，但吳中和強調，自己在當場已經明確表明要提告。此外，吳中和表示現行犯逮捕與事後告訴乃論程序無關，斥責院方說法是用「沒有法律常識的話」在矇騙大眾。