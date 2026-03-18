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▲有民眾報案稱自己接到區公所辦事人員的來電，以詐欺等方式恐嚇交付黃金及提款卡。（圖／警方提供）

▲警方展開2波查緝行動一共逮到9人，扣押現金新台幣123萬、依托咪酯菸油、依托咪酯菸彈等物。（圖／警方提供）

信義分局日前追緝一起「假檢警」詐欺案時，意外破獲一處隱藏於倉庫內的毒品工廠。一名具有天道盟正義會幫派背景的30歲徐姓男子，以殯葬業名義租賃倉庫作為掩護製作毒煙彈，並將第二級毒品「依托咪酯」混入電子菸油販賣。警方展開2波查緝行動，最終於桃園市等區將徐男在內9名嫌犯逮捕，全案移送台北地檢署偵辦。全案起源於，信義分局去（2025）年11月13日接獲一名民眾報案，稱自己接到一通自稱是區公所辦事人員的來電，對方以「法院凍結資產」、「不得結束通話」等詐欺話術施以恐嚇，雙方相約於五分埔公園交付黃金及提款卡數張予面交車手變賣、提領，總共損失高達新台幣120萬元。警方調閱監視器發現，這筆贓款經由3次轉手後，最終落在徐男手上。經深入追查，這名主嫌徐姓男子擁有天道盟正義會幫派背景，不僅當詐騙集團還以殯葬業名義租賃倉庫，作為掩護來製作喪屍煙彈。更誇張的是，他更找來兩名為了「免費毒品」的女子來幫忙分裝。經警方蒐證後，報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，在桃園市楊梅、平鎮及中壢等地區展開查緝行動，於兩波行動中成功將一共9名嫌犯追捕到案，並扣押現金新台幣 123 萬元、依托咪酯菸油、依托咪酯菸彈成品及原料一批、點鈔機等相關證物，全案依涉嫌詐欺犯罪防制條例、組織犯罪防制條例及毒品危害防制條例移送台北地檢署偵辦。