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🟡「免費貼圖小舖」3月17日最新上架

▲LINE免費貼圖「LINE購物品牌名店 × 小倉鼠蘑菇」。（圖／取自LINE）

🟡「隱藏版」免費貼圖專區

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▲LINE免費貼圖「《麥當勞霹靂甜心傳》限定貼圖登場」。（圖／取自LINE）

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▲LINE免費貼圖「桃園市政府社會局｜螢火蟲小光－社工日快樂」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「LINE禮物 × 神秘狗」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「LINE購物夯話題×Tommy Look」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「LINE 熊大農場 × Studio UG 合作紀念貼圖」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 熊的卡通頻道」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「上班加油！路博邁為你應援~」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「LINE禮物 × 尼胖」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「《LINE 天外消消樂》× PP mini小小企鵝」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「LINE Rangers 放置戰爭 × 初音未來合作貼圖」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「LINE購物品牌名店 × 美保貓貓」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「馬弟與你一起無畏前行」。（圖／取自LINE）

🟡LINE「貼圖小舖」3月免費貼圖整理

▲LINE免費貼圖「發發小財神」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「LINE GO × 黑白雞」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「安美諾 × 小圓帽：春日亮白時光」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 胖極」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「Team Taiwan中華隊加油」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「鄭重介紹熊大的新朋友們」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「LINE發票管家 × 嗚比的朋友」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「北富銀×ㄅㄅㄐ 給你好運plus迎新年」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「SUNTORY得利獅-獅來運轉馬上好運篇」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「富邦 × 卡卡の萌萌柯基 迎新年狗來富！」。（圖／取自LINE）

本周免費貼圖更新！LINE表示，官方貼圖小舖3月17日釋出一款「小倉鼠蘑菇」貼圖，。方便實用的「早安貼圖、下午好貼圖」快把握限時下載，合計23組貼圖全部不用錢，周五（3月20日）春分節氣是土地公生日，正好用新圖關心祝福親友。下載期限：2026/04/16使用效期：90天取得條件：加入好友下載期限：2026/04/16使用效期：90天取得條件：下載期限：2026/04/12使用效期：180天取得條件：下載期限：2026/04/11使用效期：90天取得條件：加入好友下載期限：2026/04/12使用效期：90天取得條件：加入好友下載期限：2026/04/08使用效期：90天取得條件：達成指定條件下載期限：2026/04/04使用效期：90天取得條件：達成指定條件下載期限：2026/04/03使用效期：180天取得條件：加入好友下載期限：2026/04/01使用效期：90天取得條件：達成指定條件下載期限：2026/03/31使用效期：90天取得條件：達成指定條件下載期限：2026/03/31使用效期：90天取得條件：達成指定條件下載期限：2026/03/22使用效期：90天取得條件：加入好友下載期限：2026/03/26使用效期：180天取得條件：加入好友下載期限：2026/04/09使用效期：180天取得條件：加入好友下載期限：2026/04/01使用效期：90天取得條件：達成指定條件下載期限：2026/03/26使用效期：180天取得條件：加入好友下載期限：2026/03/25使用效期：90天取得條件：加入好友下載期限：2026/03/26使用效期：90天取得條件：加入好友下載期限：2026/03/23使用效期：90天取得條件：加入好友下載期限：2026/03/18使用效期：90天取得條件：達成指定條件下載期限：2026/05/11使用效期：180天取得條件：達成指定條件下載期限：2026/04/27使用效期：180天取得條件：達成指定條件下載期限：2026/03/23使用效期：180天取得條件：達成指定條件