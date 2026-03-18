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▲小S（左）上月13日宣布復工，整理失去姊姊大S的心情，重新面對大眾。（圖／記者林柏原攝影）

小S硬撐上工：非常想念大S！潰堤站不直

▲小S（如圖）想到大S仍會情緒潰堤。（圖／翻攝自YouTube 我愛貓大）

已故藝人大S（徐熙媛）的妹妹小S（徐熙娣）近日被拍到於街邊大哭，眼睛、臉部紅腫，整個人倒在友人懷中，面對外界關心，今（18）日稍早她透過經紀人向《NOWNEWS今日新聞》發聲：透露錄影完眾星友給予驚喜，「當我開門進去的時候，我就已經感動的落淚了。錄完之後就跟那些演藝圈的朋友們喝酒聊天，然後突然就非常想念我姐，所以就情緒潰堤了。」讓粉絲相當不捨。小S今稍早透過經紀人回應《NOWNEWS今日新聞》近況，「那天錄最後一集的時候，很多演藝圈的好友給我一個驚喜，我不知道他們會來，所以當我開門進去的時候，我就已經感動地落淚了。錄完之後就跟那些演藝圈的朋友們喝酒聊天，然後突然就非常想念我姐，所以就情緒潰堤了⋯⋯。」根據《CTWANT》報導，小S本月5日回歸《小姐不熙娣》，跟著節目進行開工外景錄製，先是到大直，再到信義區與派翠克會合，接著又到中山區的喜劇俱樂部，當天錄影的嘉賓還有黃豪平、鹿希派、甄莉、玉兔、蘿莉塔等人。原本氣氛都還正常，未料晚間8點半時，小S在兩名助理的陪同下離開時卻已經喝醉，計程車在小S家稍微停留之後，便轉往陳建州及范瑋琪的家中，此時的小S情緒澈底崩潰，看見星友們給與驚喜與打氣，完全命中內心軟肋痛哭。