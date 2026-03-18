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立委楊瓊瓔與立法院副院長江啟臣的「姐弟之爭」進入白熱化，國民黨將於25日至31日舉行台中市長初選民調。被視為藍營最強母雞的台北市長蔣萬安今（18）日表態，支持江啟臣參選2026台中市長。江啓臣今日在臉書貼出與蔣萬安參觀台北願景館的影片，透露自己和蔣萬安聊了很多，從首都的治理經驗，談到大台中的未來藍圖；從科技導入市政的挑戰，聊到如何讓城市發展更有溫度。江啟臣說，台北與台中雖然面臨的城市挑戰不盡相同，但他們對於「穩健治理、市民優先」的理念卻完全一致。他和蔣萬安交換了許多對城市治理的真實想法，也談了許多對大台中未來的規劃。他們都深信，一座偉大的城市，需要的不只是冰冷的科技，更是照顧每一位市民的溫暖與魄力。江啟臣指出，在這條為民服務的路上，能有理念相近的夥伴互相鼓勵、一起打拚，是很幸運的事。他指出，首都的經驗是台中的借鏡，而台中的潛力將是台灣的驕傲。未來，北中將有更多緊密的合作與連結。蔣萬安在影片最後強力推薦台中市民支持江啟臣，「大台中未來長遠的發展，我認為江啟臣絕對是最佳人選，我推薦江啟臣」。