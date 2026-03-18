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台灣股市K型發展，引發立委關注，美伊開戰後，台股震盪，但AI概念股仍獨領風騷，今（18）日在立法院財政委員會，國民黨立委賴士葆表示，雖然現在已有台灣璞玉指數，但何時會有璞玉ETF？證交所董事長林修銘表示，最快下半年，目前已有1家投信表達發行意願，立委覺得下半年才發太慢，要求3個月內推出，金管會主委彭金隆說，會朝此方向努力。台股站上34000多點，卻只有AI概念股一枝獨秀，其他小型未被看見，今日在財委會包括國民黨立委林德福與賴士葆都關心此議題。賴士葆更指出，美伊開戰，3月至今外資在台股賣超近6千億元，新台幣也貶值，中東戰火看來還會持續一段時間，台股恐怕繼續動盪，不過，台股幾乎是AI獨領風騷，金管會可能加把勁，讓台股資金平均分散，不要都集中在AI概念股。金管會主委彭金隆則表示，國際股市受AI趨勢影響，確實較著重於特定產業，台灣也還有許多業績穩健卻未受關注的好公司，為此，證交所與指數公司也編製了「璞玉指數」，精選出302檔過去配息良好且業績穩定的個股，為未來發行ETF奠定基礎。證交所董事長林修銘也提到，根據3月初的實際數據觀察，當大盤整體跌幅高達約5%時，璞玉指數的跌幅僅約2%到3%，展現出極強的抗跌能力，這樣相對穩健的數據表現，將成為未來向投信公司推廣時的有力賣點。賴士葆則進一步追問何時可看到「璞玉指數」ETF？林修銘原先保守預估，最快下半年才能推出相關ETF，已有1家投信考慮對璞玉指數發行指數基金ETF，希望補足該公司商品缺口。賴士葆則認為不能拖到下半年，要求3個月推出，彭金隆則表示，這是一件對資本市場有益的好事，會朝這方向努力。台灣指數公司新編「台灣璞玉指數」於1月26日推出，鎖定優質非熱門股的投資組合，成份股302檔且橫跨31類產業，精選如璞玉般的優質股票組合，包含統一、遠傳、研華等紛紛入列。篩選標準涵蓋每股盈餘（EPS）與股利配發，展現「非熱門不代表冷門」的投資特色。