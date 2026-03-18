我是廣告 請繼續往下閱讀

2014年爆發的「太陽花學運」，今（18）日屆滿12週年，這場學運不僅擋下了備具爭議的《海峽兩岸服務貿易協議》，也深刻改變了台灣此後十多年的政治走向，更是培育出一批政治新秀，現任民眾黨主席的黃國昌就是其中之一。不過，政治工作者周軒憶起當年這位「學運戰神」，並貼出國民黨團總召傅崐萁「摸頭」黃國昌的畫面，引發熱議。周軒在臉書發文表示，12年前的318，讓台灣誕生了一位被稱為「學運戰神」的代表人物，而他就是黃國昌，這一路走來，不僅曾擔任過2個政黨的黨主席，如今更是投身新北市長選戰，政治動向備受關注。不過，周軒也提到黃國昌昔日的發言，其曾公開嗆聲：「不要懷疑我消滅國民黨的決心！」對比日前被拍到與傅崐萁的互動，甚至被形容為「摸頭」的畫面，周軒語帶諷刺地質疑：「被摸頭之後，不知道還剩下什麼？」貼文曝光後，立刻引發網友熱烈關注，不少人留言嘲諷「不要懷疑我想加入李四川團隊的決心」、「不要懷疑他消滅一個接一個在野黨的決心」、「下一站KMT不分區」、「現在只剩下龜縮起來的頭，連菜市場阿嬤都知道他是操俗辣」。