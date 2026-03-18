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▲中信兄弟官方開了新的IG帳號，疑似是要作為宣傳《2026 Channel B棒球音樂祭》用的帳號。（圖／翻攝自Channel B IG@channelb_musicfest）

出道前先爆紅 叛逆男團形象翻轉

▲Channel B帳號（左）釋出首波演出嘉賓，剪影與「龍蝦」LNGSHOT的宣傳照（右）高度重合。（圖／翻攝自IG@channelb_musicfest、@lngshot4sho）

四成員各具特色 創作力與舞台實力兼具

▲由韓國傳奇嘻哈歌手朴宰範（中）親手打造的團體LNGSHOT，剛出道沒多久就已經累積超高聲量。（圖／翻攝自LNGSHOT IG@lngshot4sho）

16歲LOUIS成最大亮點 被封「韓國小賈斯汀」

▲LNGSHOT團內主唱兼忙內LOUIS（如圖），因為他聲音的表現，被不少粉絲封為「韓國小賈斯汀」。（圖／翻攝自LNGSHOT@lngshot4sho）

中信兄弟日前預告上半季主題日活動，啦啦隊女神峮峮在社群分享時，背景音樂選用韓國人氣女團aespa歌曲〈Rich Man〉，一度引發外界瘋猜aespa將來台演出。不過峮峮隨即出面澄清，強調「只是叫大家荷包準備好」，並非實際卡司，替活動保留話題空間。而今（18）日中信兄弟相關社群釋出首波嘉賓名單，疑似邀請韓國新生代男團LNGSHOT來台演出。消息曝光後立刻掀起討論，這組由嘻哈天王Jay Park（朴宰範）親自打造的男團，雖然出道不久卻早已在韓國樂壇累積高話題度，尤其16歲主唱LOUIS更被封為「韓國小賈斯汀」。LNGSHOT隸屬於Jay Park創立的「MORE VISION」，是旗下首組男團，團名取自「LONG SHOT」，象徵低機率卻可能改變結果的一擊，也代表團體挑戰極限的企圖心，出道前LNGSHOT曾因一張比出中指的照片在網路引發爭議，被貼上「叛逆」、「不像偶像」標籤。不過隨著音樂作品與舞台陸續公開，LNGSHOT成功扭轉形象，2025年先以先行曲〈Saucin’〉登上大型舞台初亮相，2026年1月正式推出出道EP《SHOT CALLERS》，主打歌〈Moonwalkin’〉展現紮實實力，4位成員更全數參與創作，主打「自給自足型偶像」，逐漸在K-POP市場站穩腳步。LNGSHOT由OHYUL、RYUL、WOOJIN與LOUIS組成，四人風格鮮明，隊長OHYUL練習生資歷長達6年，曾參與製作人作品創作，舞台掌控力強；Rapper擔當RYUL則從選秀節目被發掘，外型神似殷志源，個性理性俐落。主舞兼製作人WOOJIN則被視為全能型成員，不僅參與編舞與作曲，還親自設計視覺作品；整體來看，LNGSHOT不同於傳統偶像團體，更偏向「音樂製作型男團」，也因此被視為Jay Park近年最重要的企劃之一。其中，團內話題最高的莫過於年僅16歲的主唱LOUIS，他擁有韓法混血背景、身高186公分，加上精通4種語言的優勢，讓他在出道前就備受關注，尤其LOUIS在〈Moonwalkin’〉中的嗓音表現，更被粉絲形容神似Justin Bieber，因此獲得「韓國小賈斯汀」封號。值得一提的是，LOUIS原本並不在出道名單中，卻因錄音表現驚艷全場，臨時被納入最終成員，成為團體關鍵主唱，隨著中信兄弟音樂季邀請消息曝光，也讓不少球迷與K-POP粉絲期待，這組新生代男團首次來台的舞台表現。