為目前台灣夫妻離婚原因第一名，需要多作溝通並適度妥協。



我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲方志友（右）婚變楊銘威（左）引發各界震驚。（圖／資料照） 方志友婚變楊銘威！艾姬指出奉子成婚危機



艾姬指出，現代夫妻奉子成婚的情況很多，保守估計至少20%以上是先有後婚，台灣情侶若是婚前懷孕，通常會在社會、家庭等主流建議及壓力之下選擇就此進入婚姻，「婚姻是兩家人的事，對夫妻來說本來就需要適應，如果雙方都是初次當父母的話，難免會手忙腳亂，跳過新人蜜月期就直接進入新手爸媽階段，容易產生各種衝突。」



艾姬更表示，女方在懷孕期間，可能會大幅降低夫妻親密頻率，再加上育兒的壓力及觀念都需要互相體諒及大量溝通，「關係一定難以長久，但的確是挑戰困難重重。」同時推測方志友及楊銘威連結僅存孩子身上，「對於內在世界沒有共同追求成長的目標，例如忙於事業家庭，缺少自我察覺和與伴侶深度對話⋯⋯。」盼夫妻倆正視問題。



至於長年夫妻到底該如何維繫親密關係？艾姬透露，真誠溝通絕對是不二法門，「吵架並不可怕，可怕的是吵完之後什麼事都沒改變。透過每次衝突爭執，真誠溝通去修復彼此的關係狀態。凡事多為對方著想，但不要要求伴侶非得愛你照顧你的家人，無論結婚多久，都要時常保持感恩，我結婚20年了，一樣常說『請、謝謝、對不起』。」



▲艾姬（如圖）透露，夫妻真誠溝通絕對是改善關係的不二法門。（圖／翻攝自艾姬IG） 欣西亞：長年夫妻疏離！安排旅行增添親密



欣西亞則針對奉子成婚的現象分析，「其實這個現象反而有下降，因為生育選擇多元、女性經濟能力變好、也更為獨立， 所以變成不一定要奉子成婚，今年在台灣比例約15%－25%。」並指出長年夫妻容易因為現實生活壓力造成關係疏離，「建議有時安排輕旅行，孩子請別人幫忙照顧， 給彼此一個逃離現實生活的喘息空間，拉近兩人的關係。」



▲欣西亞（如圖）指出長年夫妻容易因為現實生活壓力造成關係疏離。（圖／翻攝自欣西亞IG） 🔺資料來源－

欣西亞IG、艾姬IG





方志友婚變楊銘威！方志友今（18）日被爆協議離婚楊銘威，雙方經紀人不予回應，外界認為女方24歲奉子成婚，因而埋下婚姻未爆彈，《NOWNEWS今日新聞》稍早訪問到兩性專家艾姬及欣西亞，前者透露奉子成婚的夫妻直接進入新手爸媽階段、媽媽懷孕期間激情頻率下降、育兒的壓力及觀念需溝通，否則潛在婚姻危機；後者則指出，育兒觀念和價值觀不同，