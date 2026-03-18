日本國民品牌UNIQLO，常推出各種日本動漫IP聯名服飾，今年則與集英社合作「MANGA 100集英社100週年系列」，推出包含《獵人》、《咒術迴戰》等人氣動漫服飾。而日本UNIQLO官方更曬出員工「摺衣神技」，讓許多動漫角色「在店內貨架現身」，藝術品般的陳列方式也讓日本人讚嘆：「完美到不敢拿！」
UNIQLO店員「摺衣神技」再現！衣服秒變藝術品
為了紀念日本出版社「集英社」創立100週年，UNIQLO從3月開始推出「MANGA 100集英社100週年系列」商品，精選10部《獵人》、《咒術迴戰》、《幽遊白書》、《聖闘士星矢》、《足球小將翼》、《GANTZ 殺戮都市》、《烏龍派出所》等多部漫畫作品，推出20款設計UT（UNIQLO T-shirt）。
第一波商品在3月16日開賣，包含超高人氣的《獵人》、《咒術迴戰》商品率先登場，而日本UNIQLO官方也曬出員工在門市內陳列商品時，運用漸層式的摺法照片，在一排衣服疊起來後，讓動漫人物變成立體圖樣，不用攤開來就能看出衣服的完整圖片。
超強的商品陳列方式曝光後，也讓大批日本網友驚呼，「這些產品的擺放方式非常棒！我想工作人員盡力讓大家都喜歡，真的很強」、「這個展示真是天才想出來的，會忍不住多看幾眼」、「展示得太好了，反而不敢破壞這些藝術品」、「UNIQLO員工根本是摺衣服的達人了」、「美到不敢破壞它們」。
事實上，日本UNIQLO店員展現「摺衣神技」已經不是第一次，最早在10多年前，就有顧客目睹日本各地UNIQLO門市的動漫聯名衣物，使用了漸層式的折法，讓動漫人物立體呈現，這幾年也逐漸成為聯名商品的慣例陳列法，如同藝術品般也讓顧客增添購買慾望。
資料來源：UNIQLO
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為了紀念日本出版社「集英社」創立100週年，UNIQLO從3月開始推出「MANGA 100集英社100週年系列」商品，精選10部《獵人》、《咒術迴戰》、《幽遊白書》、《聖闘士星矢》、《足球小將翼》、《GANTZ 殺戮都市》、《烏龍派出所》等多部漫畫作品，推出20款設計UT（UNIQLO T-shirt）。
超強的商品陳列方式曝光後，也讓大批日本網友驚呼，「這些產品的擺放方式非常棒！我想工作人員盡力讓大家都喜歡，真的很強」、「這個展示真是天才想出來的，會忍不住多看幾眼」、「展示得太好了，反而不敢破壞這些藝術品」、「UNIQLO員工根本是摺衣服的達人了」、「美到不敢破壞它們」。
資料來源：UNIQLO