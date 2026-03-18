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國民黨主席鄭麗文希望今年上半年能與中國國家主席習近平見面，不過原定4月美國總統川普與習近平的川習會，恐因中東戰爭延後，「鄭習會」也可能因此受到影響。對此國民黨文傳會副主委尹乃菁說，關於「鄭習會」，目前沒有一個更新的進度報告，不過不管「川習會」時程，都不會影響國民黨做該做的事情的步伐。此外，傳出藍營基層對於「鄭習會」相當憂慮，認為可能影響年底的九合一選舉，對此尹乃菁指出，鄭麗文已說過，要將台灣主導權牢牢掌握在手中，不再讓台灣淪為外部勢力操控命運的棋子，多數民眾希望兩岸能夠和平交流，推動實質互動與發展。以台東鳳梨產業為例，由於兩岸交流受阻，加上民進黨政府設下各種行政障礙，當地農民難以順利進入中國市場，影響產業收益。尹乃菁說，國民黨與中國共產黨智庫的交流中，中國方面展現了善意與誠意，例如快速恢復上海民眾赴金門、馬祖觀光，但台灣相關政府部門仍造成行政上的阻礙。她批評，民進黨阻撓兩岸交流，使地方觀光產業、旅遊業者甚至基層民眾無法受益。她強調，國民黨將持續推動兩岸和平互動及經濟交流，保障民眾權益與地方產業發展。