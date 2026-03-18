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國民黨與民眾黨共同發布「2026共同願景」，高舉「正視民生」、「聯合治理」、「務實前行」三大理念，並提出「合作代替對抗」等政治新思維。表面看來，這是一份試圖回應台灣社會厭倦對立、期待穩定治理的政治宣言。然而，若從實際政治運作的角度檢視，這份協議的成敗關鍵，恐怕不在理念，也不在制度，而在兩位關鍵人物—鄭麗文與柯文哲。換句話說，藍白合作的真正變數，不是協議，而是人。首先，從結構面來看，藍白合作並不缺乏理念基礎。兩黨在監督執政、強調民生、降低政治對立等議題上，確實存在高度重疊。問題在於，理念的一致，無法直接轉化為權力分配的機制。台灣的選舉政治，核心仍圍繞在提名權、資源分配與政治主導權。誰主誰從、哪些縣市由誰提名、民調機制如何設計、協議如何遵守，這些都是無法迴避的現實問題，也正是過去藍白整合屢屢破局的關鍵所在。進一步觀察國民黨內部，目前最大的挑戰，仍是整合問題。鄭麗文身為黨主席，必須同時處理對外談判與對內協調，但現階段地方提名爭議未解，各派系仍在盤整自身利益，使得黨中央對外談判的授權基礎顯得不夠穩固。在這種情況下，即便國民黨願意推動合作，也難以提出具體且可行的承諾。換言之，國民黨目前的問題，不是要不要合作，而是「有沒有能力代表整個黨來合作」。反觀民眾黨，其困境則高度集中於個人領導。柯文哲仍是民眾黨無可取代的核心，但這種高度個人化的政黨結構，同時也是合作的不確定來源。柯文哲交保後的政治論述明顯失去魅力， 依舊圍繞在對民進黨的批判，難以提出新的政策敘事來吸引更廣泛的中間選民。此外，過去累積的政治爭議，也讓民眾黨在形象上承受壓力。在此背景下，民眾黨在藍白合作中，既難以成為完全對等的夥伴，又不願意淪為附屬角色，形成進退失據的局面。因此，問題最終還是回到兩位關鍵人物身上。藍白合作要真正落實，至少需要三個條件：明確的權力分配機制、可操作的提名協調制度，以及穩定的政策合作平台。然而，這三項條件的建立，都必須仰賴最高層的政治決斷，也就是鄭麗文及柯文哲身上。更核心的問題，在於「優先順序」的缺乏。藍白究竟是要以勝選為最高目標，還是優先維護各自政黨的發展空間？是要建立長期合作架構，還是僅止於選舉戰術聯盟？這些關鍵問題若沒有明確答案，任何合作協議都難以落地執行。總結而言，藍白所提出的共同願景，在文本上已具備一定完整性，但台灣政治的運作邏輯，從來不只是文件與口號，而是權力與決策。當前的藍白合作，看似跨出一步，實際上仍卡在最根本的問題：領導者之間尚未形成真正的政治共識。如果鄭麗文與柯文哲無法先行釐清自身權力分配與政黨優先順序，那麼再多的協議與願景，最終都可能淪為政治舞台上的一次性演出。換言之，藍白協議最大的挑戰，從來不是對手，而是自己。●作者：賈程年／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com