LINE台灣官方17日證實，全新「LINE Premium」付費會員制即將上線，順利的話最快1至2週內正式推出，每月165元提供進階通訊功能與專屬福利。但要再次強調「不是全面收費」，原本的基本功能如發訊息、語音通話都維持免費。至於165元會員制值得嗎？記者認為如果對於LINE相簿有高度需求、需要分身、完整備份等，Premium功能會更完整。
台灣LINE用戶逾2200萬，市佔率超過9成，面對LINE的會員制，不少人覺得價格「太盤」，PTT甚至覺得很「雞肋」，紛紛大喊出走。確實目前市面上還有像是Telegram、Discord等通訊軟體，免費且功能完整，但使用人數不夠廣泛，短期內用戶可能難以大舉轉移。
LINE Premium 每月165元的會員制值得買嗎？適合哪些人
需要上傳照片、影片到相簿內
很多人會把LINE當雲端相簿使用，但只能放置照片，無法上傳影片，原本用戶會把影片傳到記事本，4月27日之後該功能也被砍掉，成為付費會員後相簿功能升級，用戶能直接從聊天室將影片儲存到相簿中，最多可存放100支、每支上限 5 分鐘或 200MB 的影片，同時也支援上傳原始畫質的照片，解決了過去群組內高畫質影音難以保存的痛點。
有跨系統換機需求或備份焦慮
如果常因為聊天室的照片、影片、語音或檔案過期而困擾，Premium 提供的「進階備份」能將所有內容自動備份至容量高達100GB的LINE雲端。更重要的是，即使在 iOS 與 Android 不同系統間換機，也能匯入備份，不用擔心資料遺失。
追求個人化介面
如果喜歡與眾不同的 APP 視覺與聽覺設計，會員專屬權益提供了各種繽紛、甚至與特定 IP 合作的「應用程式圖示」，以及更多樣賞心悅目的「應用程式字型」供替換。此外，每月還能透過 LINE MUSIC 自選 3 首音樂來設定專屬的 LINE 鈴聲、答鈴或背景音樂。
LINE Premium是什麼？
LINE推出的付費會員訂閱制服務，在原有免費聊天功能外，提供進階通訊功能與專屬權益，同時串聯LINE購物、LINE禮物、LINE旅遊、LINE MUSIC等。
LINE Premium費用多少？
月費165元，首月提供免費試用，採訂閱制，可隨時取消。
LINE Premium台灣預計何時上線？
預計2026年上半年，台灣為日本、泰國之後第3個導入市場。
資料來源：LINE Premium
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需要上傳照片、影片到相簿內
很多人會把LINE當雲端相簿使用，但只能放置照片，無法上傳影片，原本用戶會把影片傳到記事本，4月27日之後該功能也被砍掉，成為付費會員後相簿功能升級，用戶能直接從聊天室將影片儲存到相簿中，最多可存放100支、每支上限 5 分鐘或 200MB 的影片，同時也支援上傳原始畫質的照片，解決了過去群組內高畫質影音難以保存的痛點。
有跨系統換機需求或備份焦慮
如果常因為聊天室的照片、影片、語音或檔案過期而困擾，Premium 提供的「進階備份」能將所有內容自動備份至容量高達100GB的LINE雲端。更重要的是，即使在 iOS 與 Android 不同系統間換機，也能匯入備份，不用擔心資料遺失。
追求個人化介面
如果喜歡與眾不同的 APP 視覺與聽覺設計，會員專屬權益提供了各種繽紛、甚至與特定 IP 合作的「應用程式圖示」，以及更多樣賞心悅目的「應用程式字型」供替換。此外，每月還能透過 LINE MUSIC 自選 3 首音樂來設定專屬的 LINE 鈴聲、答鈴或背景音樂。
LINE Premium是什麼？
LINE推出的付費會員訂閱制服務，在原有免費聊天功能外，提供進階通訊功能與專屬權益，同時串聯LINE購物、LINE禮物、LINE旅遊、LINE MUSIC等。
LINE Premium費用多少？
月費165元，首月提供免費試用，採訂閱制，可隨時取消。
LINE Premium台灣預計何時上線？
預計2026年上半年，台灣為日本、泰國之後第3個導入市場。
資料來源：LINE Premium