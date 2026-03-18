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民眾黨前主席柯文哲接受媒體訪問時表示，司法是國家最後一道防線，不能淪為執政者打壓反對黨的工具，並點名賴清德總統分裂國家，「我要跟他說聲抱歉，我不會投降」；對此，民進黨發言人吳崢今（18）日表示，基於尊重司法獨立，對於審判中的案件內容不多做評論，就如柯所言，「若有證據司法就該拿出來」，令人不禁想問，「柯先生有什麼具體證據，證明民進黨或是賴清德有介入您的司法案件？」他提醒柯，當初去檢舉京華城案的是國民黨市議員，不是民進黨也不是賴清德，冤有頭債有主，也請柯先生誠實面對司法。針對柯文哲稱「執政黨祭出三不政策對付藍白多數」，吳崢指出，這是在野黨這段時間為撇清在國會強行通過毀憲亂政的惡法，所製造出的錯假訊息，正因為這屆立法院是在野多數，卻在開議之初即強行通過國會擴權法案，最後遭到憲法法庭宣判違憲。自此，在野黨便意圖利用修改《憲法訴訟法》的方式讓憲法法庭停擺，並陸續通過《財劃法》惡修案，以及有違憲疑慮的預算案等毀憲亂政、掏空中央財政的惡法。吳崢強調，在執政團隊窮盡各種憲政手段都無法救濟時，行政院只好選擇以「不副署」方式來做最後的行政防禦，以求國家憲政體制穩定運作，民進黨強調，「不副署」法律不應也不會是常態，事實上，上個會期立院三讀通過、由總統頒布經行政院長副署的法律就有一百多條之多，而真正選擇不副署的案件僅有《財政收支劃分法》修正條文、《國軍老舊眷村改建條例》第3條修正案、《衛星廣播電視法》修正案、《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正案、《立法院組織法》修正案等五條。吳崢表示，面對國會在野黨的無理杯葛，賴總統與卓院長領導的執政團隊仍然有誠意想向在野黨遞出橄欖枝，讓國會能夠回歸理性監督與運作，遺憾的是，從這次中選會人事同意權看到，在野陣營依舊選擇無理杯葛，甚至撕毀事先協商好的共識，「我們不禁想問柯先生，究竟是誰讓目前的政治僵局無法和解？」吳崢向柯文哲呼籲，既然已經選擇卸下政黨黨主席的職務，就專心並誠實面對其司法案件，切勿再用不實的言論與謠言攻擊國家的司法與元首，「如此只會陷入你自己所說的『製造對立、撕裂國家』，更非一般社會大眾所樂見」。