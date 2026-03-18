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▲車主隔一天取車時，發現車身左側前後門有毀損情形。（圖／警方提供）

名導柯一正去（2025）年底因不滿有車停放在其住家前，導致車庫無法出入。一氣之下便拿起金屬拒馬瘋狂砸車，甚至直接跳上引擎蓋發洩。車主隔一天前往查看，發現車身左側、引擎蓋有多處凹陷及刮傷的痕跡，隨即報警處理。柯一正到案後坦承犯行，台北地檢署日前依毀損罪將其起訴。據了解，警方於去（2025）年11月8日接獲車主報案，稱於6日21時02分許將車輛停放在台北市松山區八德路三段，隔天返回準備駕車離開，竟發現車輛左側前後門都有毀損情形，疑似遭硬物用到多處板金凹陷、刮傷，引擎蓋也有輕微刮痕，憤而至派出所提出毀損告訴。警方調閱監視器發現，動手的居然是知名導演柯一正，其到案後坦承犯行。從監視器畫面中可見，柯一正因不滿車輛停放在其車庫前方，情緒激動下竟直接扛起一旁金屬製的「禁止停車」拒馬，朝車門猛力狂擊多下，而後更直接跳上車輛的引擎蓋，大暴走的過程被拍得一清二楚。台北地檢署勘驗監視器，認定柯一正的行為涉及毀損罪，日前依法將其起訴。