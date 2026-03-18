美國與以色列自2月28日對伊朗開戰以來，德黑蘭軍隊封鎖了承載全球五分之一能源市場的荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），期間多次傳出船隻遭致命打擊的消息。不過最新數據顯示，伊朗正實施「選擇性放行」策略，僅允許友好國家船隻通過。
規避常規：沿伊朗海岸的新航線
根據法新社報導，自美國與以色列對伊朗發動軍事行動後，全球最重要的能源運輸動脈荷姆茲海峽實質上遭到封鎖，更多次傳出船隻遭致命打擊的消息。不過海事情報公司Windward在17日的分析報告中指出，至少有5艘船隻在3月15日至16日期間，經由伊朗領海駛出海峽。
報導強調，「這條新航線說明了伊朗的『選擇性封鎖』已演變為允許盟友與支持者過境。越來越多證據顯示，伊朗正對該海峽實施基於許可的過境與控制。」
摩根大通商品分析師卡內瓦（Natasha Kaneva）指出，過去兩天至少有4艘船被追蹤到經由靠近伊朗海岸的拉熱克島-格什姆島航道（Larak-Qeshm Channel）駛出。他在報告中說明：「這並非船隻的標準航線，可能反映出一種旨在確認船東身分與貨物的程序，進而允許那些不隸屬於美國及其盟友的船隻通過。」
獲准通行的案例
這些船隻包括散裝貨輪及一艘懸掛巴基斯坦旗幟的Karachi號油輪。
船舶追蹤網站MarineTraffic指出，卡拉契號在通過海峽時開啟自動應答器系統，然而多數船隻為了避免成為攻擊目標，通常會關閉自動應答器系統。
卡內瓦表示，目前通過該海峽的大多數原油都銷往亞洲，主要是中國。
外交斡旋與軍事護航的拉鋸
目前，多個國家已開始與德黑蘭展開談判以確保其船隻通行權；與此同時，美國則持續向盟友施壓，要求為該地區的航運提供軍事保護。
在兩國官員舉行會談後，兩艘懸掛印度旗幟、載運液化石油氣的印度籍油輪於週末順利穿過海峽並抵達印度港口。
土耳其交通部長烏拉爾奧盧（Abdulkadir Uraloglu）上週指出，一艘土耳其籍船隻在獲得伊朗許可後已成功穿越海峽。
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根據法新社報導，自美國與以色列對伊朗發動軍事行動後，全球最重要的能源運輸動脈荷姆茲海峽實質上遭到封鎖，更多次傳出船隻遭致命打擊的消息。不過海事情報公司Windward在17日的分析報告中指出，至少有5艘船隻在3月15日至16日期間，經由伊朗領海駛出海峽。
報導強調，「這條新航線說明了伊朗的『選擇性封鎖』已演變為允許盟友與支持者過境。越來越多證據顯示，伊朗正對該海峽實施基於許可的過境與控制。」
摩根大通商品分析師卡內瓦（Natasha Kaneva）指出，過去兩天至少有4艘船被追蹤到經由靠近伊朗海岸的拉熱克島-格什姆島航道（Larak-Qeshm Channel）駛出。他在報告中說明：「這並非船隻的標準航線，可能反映出一種旨在確認船東身分與貨物的程序，進而允許那些不隸屬於美國及其盟友的船隻通過。」
獲准通行的案例
這些船隻包括散裝貨輪及一艘懸掛巴基斯坦旗幟的Karachi號油輪。
船舶追蹤網站MarineTraffic指出，卡拉契號在通過海峽時開啟自動應答器系統，然而多數船隻為了避免成為攻擊目標，通常會關閉自動應答器系統。
卡內瓦表示，目前通過該海峽的大多數原油都銷往亞洲，主要是中國。
外交斡旋與軍事護航的拉鋸
目前，多個國家已開始與德黑蘭展開談判以確保其船隻通行權；與此同時，美國則持續向盟友施壓，要求為該地區的航運提供軍事保護。
在兩國官員舉行會談後，兩艘懸掛印度旗幟、載運液化石油氣的印度籍油輪於週末順利穿過海峽並抵達印度港口。
土耳其交通部長烏拉爾奧盧（Abdulkadir Uraloglu）上週指出，一艘土耳其籍船隻在獲得伊朗許可後已成功穿越海峽。
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