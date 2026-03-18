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輝達執行長黃仁勳於GTC前夕親自撰文提出AI「五層蛋糕論」，說明AI應被視為如電力與網路般不可或缺的基礎設施，且產業涵蓋能源、晶片、基礎設施、模型及應用五大層面。工業電腦大廠研華也積極卡位、定位「五層蛋糕」論，負責將訓練好的AI模型，真正送到實體世界去解決問題，如同把這塊蛋糕烤好，並送到餐桌上，讓AI走入百工百業。研華指出，研華是最上層的應用層面，扮演「將AI帶入真實產業場域的邊緣AI 平台與系統整合者」角色，主要位於AI Systems與AI Applications之間的產業應用落地層，也是銜接「基礎設施」與「實際應用」的關鍵橋樑。研華雖不生產晶片，但研華把輝達的晶片做成耐高溫、抗震的「邊緣運算電腦」，就像是在各種嚴酷環境（如工廠、醫院）中，搭建起能夠讓 AI運轉的小型智慧工廠。研華負責將訓練好的AI模型，真正送到實體世界去解決問題。例如，讓工廠設備學會自我檢測（工業機器人）、讓醫院能自動判讀影像，把虛擬的智慧變成實際的生產力。輝達提供核心麵粉（晶片），研華則負責把蛋糕烤好並送到每張餐桌上，讓 AI 走入百工百業。研華表示，AI的價值在於解決真實世界的問題，研華深耕「AI蛋糕」應用層，致力加速AI落地最後一哩路。透過研華的邊緣運算方案，各產業能將強大的 AI模型部署於生產現場，實現如自動化瑕疵檢測、智慧醫療影像分析及節能監控等應用。研華扮演的角色，正是確保這塊「AI蛋糕」能從實驗室順利送達工廠端與醫院端，化虛為實，成為推動全球產業升級的實質生產力。研華提到，與輝達的合作已經進一步深化到AI軟硬體與開發生態系的整合。比如，機器人領域，Jetson Thor能在邊緣端執行包括LLM、VLM等多模態AI模型，讓機器設備具備更高階的環境理解與決策能力，因此被稱為「機器人的AI 大腦」。也展示結合3D深度相機與邊緣AI推論的機器人系統，以及透過 Omniverse數位孿生技術，讓企業可以在虛擬環境中訓練與模擬AI，再部署到真實設備。在醫療領域，研華也展示搭載NVIDIA IGX Thor的醫療平台，可在手術室即時進行影像分析與器官辨識，協助醫師在手術過程中獲得更即時且精準的判斷。而目前邊緣AI運算落地最快的產業主要有三個：智慧製造、機器人與智慧物流，以及醫療 AI。研華發現，如果從客戶需求的變化來看，一個很明顯的趨勢是市場正從AI PoC（概念驗證）階段，逐漸轉向大規模產業部署。現在客戶更關心的是AI如何能長期穩定運作，並且能擴展到更多設備與場域。研華強調，扮演的角色就是Edge AI Enabler，透過完整的邊緣AI平台與生態系合作，協助客戶把AI從試點專案推進到大規模的產業落地。