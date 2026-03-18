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▲楊丞琳為當地歌迷準備驚喜演出。（圖／翻攝自微博）

藝人楊丞琳近日舉辦「房間裡的大象」世界巡迴演唱會，日前在中國泉州站演出時，她特別翻唱魏如萱的〈你啊你啊〉獻給當地歌迷，不過開唱前她突然揭開自己身世是「廣東人」，因此比起演唱閩南語，她更擅長演唱粵語，一段發言迅速在網路上掀起熱議。楊丞琳日前巡演來到福建泉州，為了給現場的粉絲帶來驚喜，她特別選唱魏如萱的代表作〈你啊你啊〉，選用閩南語歌曲回饋當地歌迷，讓這段表演成為泉州場的一大亮點。不過在演唱前，楊丞琳向全場坦言，這首歌對自己來說相當有挑戰性，「因為裡面有閩南語，我本身是粵語系的，因為我是廣東人，所以相較於閩南語，我更熟悉粵語。」為了這次挑戰演唱閩南語歌詞的〈你啊你啊〉，私下花了不少時間練習。事實上，楊丞琳過去就曾多次提到自己的語言與家庭背景，她過去接受港媒訪問時，曾透露父母都是廣東人，也曾形容「廣東話是我生命中的一部分」，只是平時較少有機會練習。本次楊丞琳在中國演唱會上自稱「我是廣東人」，也讓部分網友認為，她是在刻意強調身分認同；不過也有人認為，她只是單純解釋自己的語言背景，當下並沒有多想。