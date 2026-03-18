海洋巨獸的無聲控訴！近期於宜蘭梗枋定置漁場受困的易危生物「革龜」，在各界醫療團隊傾全力搶救下，仍不幸於3月16日深夜離世。經昨（17）日病理解剖發現，這隻革龜消化道內竟藏有總長近9公尺的廢棄流刺網，造成其腸胃道嚴重發炎壞死。這起憾事引發民眾痛心吶喊：「人類欠大自然一個道歉」。
跨團隊馬拉松式手術！仍難敵9公尺漁網索命
中華鯨豚協會表示，這隻革龜於3月14日早晨在宜蘭梗枋定置漁場被發現，當時其背甲遭網具纏繞且口部流血。海保署、救援單位與船家獲報後，立即將其送往八斗子「海之生」救傷站。
經過初步檢查，這隻革龜背甲曲線長約148公分、體重達280公斤，根據最新研究研判為25至30歲的「成熟母龜」。為挽救珍貴的生命，3月16日由中華鯨豚協會偕同台大動物醫院及台北市立動物園醫療團隊，啟動跨界救援，使用全台最長的3公尺內視鏡，進行長達4小時又15分鐘的移除手術。
然而，儘管手術成功移除部分網具，革龜仍於當晚21時30分出現呼吸速率下降及反射消失等徵兆，歷經90分鐘急救後，於16日深夜23時宣告死亡。
剖檢結果太震撼！180公分消化道被廢棄漁網塞滿
昨（17）日病理解剖結果更令在場專家心痛。除了手術取出的1.6公尺網具外，革龜體內竟還殘留大量流刺網，總長度合計近9公尺。這些廢棄漁網塞滿了革龜約180公分長的食道與胃部，導致全段腸胃道嚴重發炎。
民眾不捨引發反思：如何終結海洋悲劇？
革龜因誤食漁網而喪命的消息在社群平台曝光後，引發台灣社會高度關注，民眾紛紛留言表示：「好不容易長到20多歲，卻死在人類丟的海洋垃圾裡」、「怎麼樣才能徹底解決廢棄漁網的問題，很令人痛心，一隻長這麼大的革龜就這樣沒了」。許多台灣人也藉此呼籲，政府應更嚴格管理廢棄漁網流向，避免流刺網成為海中生物的「奪命鎖」。
革龜是地球最大的海龜、最重的爬蟲類生物，同時也被列為易危物種，國立海洋生物博物館表示，革龜不只是體型最大的海龜，也是唯一一種背甲表面不是硬鱗片而是革質皮膚的海龜。在現存於世界上的七種海龜中，臺灣可以看到五種，最常見的就是綠蠵龜，而目擊革龜的機會可以說非常稀少。
革龜主要生活在大洋，是體型最大的海龜，成體背甲長可達200公分以上跟其他海龜不一樣的是，革龜的背甲表層是柔軟的革質皮膚！背甲上通常有七道隆起，看起來就像楊桃，所以也被稱為「楊桃龜」。
資料來源：中華鯨豚協會、國立海洋生物博物館
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中華鯨豚協會表示，這隻革龜於3月14日早晨在宜蘭梗枋定置漁場被發現，當時其背甲遭網具纏繞且口部流血。海保署、救援單位與船家獲報後，立即將其送往八斗子「海之生」救傷站。
然而，儘管手術成功移除部分網具，革龜仍於當晚21時30分出現呼吸速率下降及反射消失等徵兆，歷經90分鐘急救後，於16日深夜23時宣告死亡。
昨（17）日病理解剖結果更令在場專家心痛。除了手術取出的1.6公尺網具外，革龜體內竟還殘留大量流刺網，總長度合計近9公尺。這些廢棄漁網塞滿了革龜約180公分長的食道與胃部，導致全段腸胃道嚴重發炎。
民眾不捨引發反思：如何終結海洋悲劇？
革龜因誤食漁網而喪命的消息在社群平台曝光後，引發台灣社會高度關注，民眾紛紛留言表示：「好不容易長到20多歲，卻死在人類丟的海洋垃圾裡」、「怎麼樣才能徹底解決廢棄漁網的問題，很令人痛心，一隻長這麼大的革龜就這樣沒了」。許多台灣人也藉此呼籲，政府應更嚴格管理廢棄漁網流向，避免流刺網成為海中生物的「奪命鎖」。
革龜是地球最大的海龜、最重的爬蟲類生物，同時也被列為易危物種，國立海洋生物博物館表示，革龜不只是體型最大的海龜，也是唯一一種背甲表面不是硬鱗片而是革質皮膚的海龜。在現存於世界上的七種海龜中，臺灣可以看到五種，最常見的就是綠蠵龜，而目擊革龜的機會可以說非常稀少。
革龜主要生活在大洋，是體型最大的海龜，成體背甲長可達200公分以上跟其他海龜不一樣的是，革龜的背甲表層是柔軟的革質皮膚！背甲上通常有七道隆起，看起來就像楊桃，所以也被稱為「楊桃龜」。